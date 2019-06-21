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Samsun'dan kısa kısa

23 dakika önce

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti.

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Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti.
HEM Müdürü Zekeriya Ersoy'dan çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi alan Şenay, daha sonra çalışma büroları ve kurs odalarını gezerek incelemelerde bulundu.
Özellikle meslek edindirme ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılmasına yönelik çalışmaların artırılmasını isteyen Şenay, Kaymakam olarak her zaman eğitime destek verdiğini söyledi.
Ersoy da ziyaretinden dolayı Şenay'a teşekkür ederek, yaz döneminde kursiyerlere yönelik açmayı planladıkları çeşitli branşlardaki 10 kurs için kursiyer kayıtlarına başladıklarını aktardı.
Yaz Kur'an kursuna yoğun ilgi
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, yaz Kur'an kursuna yoğun ilgi olduğunu bildirdi.
Altıngöz, yaptığı açıklamada, kurs kayıtlarına devam ettiklerini söyledi.
Yaz Kur'an kursu için 35 kursiyerin kayıt yaptırdığını bildiren Altıngöz, "Kurs odalarımız 20'şer kişilik olduğundan ikinci bir kurs açmayı planladık. Kursumuzun ikincisini önümüzdeki hafta içerisinde açacağız." dedi.
Altıngöz, kursun 2,5 ay süreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:31 Kaynak: AA
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