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Samsun'dan kısa kısa

2 saat önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) gitar kursu açıldı.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]
Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) gitar kursu açıldı.
HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, 320 saat süreli kursa 15 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kurslara katılan kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirten Ersoy, "Okullarımızın tatile girmesiyle gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla gitar kursu açtık. Yeterli sayıda kayıt olan olursa ikinci kursu da açmayı planlıyoruz." dedi.
Ersoy, kursta eğitmen olarak müzik öğretmeni Seyhan Kartal'ın görevlendirildiğini kaydetti.
"Yabani orkide toplamayın" uyarısı
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, halk arasında salep olarak bilinen yabani orkidenin nesli tükenmekte olan türler arasında bulunduğunu söyledi.
Yabani orkide bitkisinin toplanmasının yasak olduğuna işaret eden Demir, vatandaşların cezai işlemle karşı karşıya kalmaması için yasağa uymaları gerektiği dile getirdi.
Demir, program ve toplantılarda orkidenin nesli tükenmekte olan liste içinde yer aldığı ve toplamanın yasak olduğu yönünde hatırlatmada bulunduklarını ifade etti.
Uzunkaya'dan Başkan Özdemir'e ziyaret
Eski Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.
Ziyaretinden ötürü Uzunkaya'ya teşekkür eden Özdemir, "İlçemize ve halkımıza hizmet etmek, bizler için gurur verici. İlçemize bugüne kadar verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ederim. İlçemiz için desteğinize ihtiyaç duyduğumuzda kapınızı her zaman çalacağız." diye konuştu.

Uzunkaya da uzun yıllar görev yaptığı Havza'nın AK Parti belediyeciliği ile güzel hizmetler aldığını dile getirerek, "Bunda bizlerin de payı oldu ise ne mutlu bizlere. Sayın Başkanımız da bilgi birikimi ve tecrübesiyle ilçemize güzel hizmetler edecektir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:29 Kaynak: AA
Kavak, Samsun, Güncel
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