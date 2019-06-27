Samsun'dan kısa kısa

İstanbul Halkalı'da, 2010 yılında askeri servis aracına yönelik bombalı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak, ölümünün 9'uncu yılında kabri başında anıldı.

İstanbul Halkalı'da, 2010 yılında askeri servis aracına yönelik bombalı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak, ölümünün 9'uncu yılında kabri başında anıldı.

Boşnak için şehitlikte düzenlenen anma törenine şehidin yakınları ile Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin ve dernek üyeleri katıldı.

OMÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi İlker Avcı'nın Kur'an okumasının ardından program, dua edilmesiyle son buldu.



Kaymakam Vekili Şenay'dan okul ziyareti

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Çakallı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okulu gezerek incelemelerde bulunan Şenay, okul müdürü Ayhan Baş'tan öğrencilerin LGS sınavı başarısı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eğitim öğretim başarısının artırılması için çaba gösterilmesini isteyen Şenay, atık su sistemi ile bakım ve onarımın 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başlamadan bitirilmesini gerektiğini söyledi.

Eğitim öğretim seviyesinin yükseltilmesinde öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğinin önemine dikkat çeken Şenay, okulda öğrencilere yönelik kurslar açılması gerektiğini kaydetti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.

Kavak'ta ÇKS başvuruları

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, 2019 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

Taş, ÇKS başvurularının son gününün hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 29-30 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri de mesai başında olacaklarını söyledi.

Çiftçilerin desteklemelerden yararlanabilmesi için başvurularını yapmaları gerektiğine dikkat çeken Taş, "ÇKS uygulamaları kapsamında çiftçilerin kayıtlarını 30 Haziran'a kadar yaptırmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra ÇKS'ye kayıt olmak üzere çiftçi başvurusu alınmayacaktır. ÇKS başvurusunda bulunmayan çiftçilerde kesinlikle desteklemelerden yararlanamayacaktır." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir

Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı

Paraşütçü asker, çatıya çarptı