Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Arslanargun'a teşekkür ederek ilçenin sorunları, belediye çalışmaları ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanargun da Özel'e teşekkür etti.

Arslanargun, görev süresi içinde ilçe ve ilçe halkına yakışan hizmeti sunmak için belediye ile uyum içinde ortak çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Kavak'ta OKA bilgilendirme toplantısı

Kavak'ta, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda OKA uzmanı Ahmet Arif Sarıoğlu, 2019 yılı Mali Destek Programı kapsamında turizm yapısının, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve tarımda dönüşüm mali destek programı, amaç ve öncelikleri ile destek tutarı, süresi ve yeri, destekten kimlerin yararlanacağı gibi konular hakkında bilgi verdi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Toplantıya daire amirleri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Havza'da OKA destek programları tanıtımı

OKA tarafından Havza'da 2019 Mali Destek Programları tanıtımı yapıldı.



Havza Halk Eğitimi Merkezindeki toplantıda, OKA Samsun Yatırım Destek ofisinde görevli uzman Ahmet Arif Sarıoğlu tarafından toplam bütçesi 34 milyon lira olan 2019 Mali Destek Programları kapsamında yer alan konularla ilgili bilgi aktarıldı.



Sarıoğlu, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programının bütçesinin 21 milyon lira olduğunu, asgari 500 bin, azami 2 milyon liralık projelerin desteklenebileceği bildirerek, projelere yüzde 20 ila yüzde 75 arasında hibe desteği verileceği anlattı.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bütçesinin ise 6 milyon lira olduğunu belirten Sarıoğlu, burada da asgari 100 bin, azami 500 bin liralık projelerin desteklenebileceği ve yüzde 20 ila yüzde 90 arasında hibe desteği verileceğini kaydetti.

Sarıoğlu, Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı bütçesinin 7 milyon lira olduğunu, asgari 100 bin, azami 500 bin liralık projelerin desteklenebileceği ve yüzde 20 ila yüzde 75 arasında hibe desteği verileceğini dile getirdi.



Programa Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Havza Kırsal Kalkınma Müdürü Zeki Kurt ile daire amirleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "köprü" açıklaması