Samsun'dan kısa kısa

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1 saat önce

Saadet Partisi Kavak İlçe Başkanı Bekir Çakın ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

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Saadet Partisi Kavak İlçe Başkanı Bekir Çakın ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.
Ziyarette Çakın, Şenay'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, "Kavak'ta kaldığım süre içinde ilçemiz ve memleketimiz için hayırlı ve güzel işler yapmak istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarının, siyasi parti temsilcileri ile de toplantılar yaparak, bilgi alış verişinde bulunacağım." dedi.
Ladik ve Kavak'ta ÇKS başvuru mesaisi
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son başvuru tarihinin tatile rastlaması nedeniyle Kavak ve Ladik ilçelerinde Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Odası Başkanlığında hafta sonu da mesai yapılıyor.
Ladik Ziraat odası Başkanı İmdat Demir, ÇKS başvurusu dolayısıyla yaptıkları mesainin 30 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona ereceğini söyledi.
Çiftçilerin desteklemelerden yararlanabilmesi için başvurularını yapmaları gerektiğine işaret eden Demir, "29-30 Haziran günleri hafta sonu tatiline rastladığından çiftçilerimizin başvurularını yapabilmeleri için tarım kuruluşları ile birlikte mesai başındayız. Çiftçilerimizin başvurularını yapmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran olup, bu tarih uzatılmayacak. " dedi.
Demir, ÇKS başvurusunda bulunmayan çiftçilerin desteklemelerden yararlanamayacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:55 Kaynak: AA
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