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Samsun'dan kısa kısa

1 saat önce

CHP Kavak İlçe Başkanı Mehmet Bahri Tekeli ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

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CHP Kavak İlçe Başkanı Mehmet Bahri Tekeli ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.
Ziyarette Tekeli, görevine yeni başlayan Şenay'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekeli ve yönetimine teşekkür eden Şenay, "Halkımıza, vatanımıza hizmet için buradayım. Kapım, telefonum günün 24 saatinde her vatandaşımıza açık. İstedikleri zaman sorunlarını, taleplerini anlatabilirler. İlçemiz için siyasi partiler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun zaman zaman toplantılar yapıp, bilgi alışverişinde bulunacağız." dedi.
Dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursu
Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezince (HEM) dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursu açıldı.
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatma Yıldırım'ın eğitmenlik yaptığı kursa 13 bayan kursiyerin katıldığını söyledi.
Özellikle 8-15 yaş arası kız çocuklarının ikinci bir kurs açımı talebinde bulunduğunu belirten Altıngöz, kayıtlı kursiyer sayısının 12'ye ulaşması halinde ikinci kursu açacaklarını dile getirdi.
Demir'den üreticilere "elma kurdu" uyarısı
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, elma yetiştiricilerine "elma kurdu"na karşı uyarıda bulundu.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elma iç kurdunun yüzde 60 ila yüzde 100 arasında ürün kaybına neden olduğuna işaret etti.
Elma yetiştiricilerinin elma iç kurdu zararlısına karşı mücadele yapması gerektiğini belirten Demir, "Elma iç kurdu, meyveleri delerek içinde galeri açar. Etli kısmını ve çekirdeklerini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine, ağaç üzerinde kalan kurtlu meyvelerin ise kalite ve niteliğinin bozulmasına sebep olur." dedi.
Ladik'te 400 dekar elma bahçesi bulunduğunu bildiren Demir, üreticilerin bu konuda tarım kuruluşları ve serbest ziraat mühendislerine başvuruda bulunarak bilgi alabileceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:51 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Engin, Tekeli, Kavak, Güncel
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