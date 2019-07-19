Samsun'dan kısa kısa

Ladik
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel
, yapımı devam eden bungalov evleri inceledi.
Özel, Ladik Gölü karşısında Hamit Mahallesi mevkisinde yapımı süren bungalov evlerde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölgede 10 bungalov ev ile kır lokantasının hizmete girmesiyle Ladik ve Ladik Gölü turizminin gelişmesine katkı sağlanacağını belirten Özel, "Gerek doğası ve gerekse temiz havasıyla huzurlu bir tatil vadeden bungalov evler, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve konforlu bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak. Amacımız doğaya zarar vermeden en iyi şekilde faydalanmak." dedi.
Projeyi ilerleyen zamanlarda geliştirmeyi düşündüklerini dile getiren Özel, "Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çevre düzenlemesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
-Ladik'te 15 Temmuz Halı Saha Futbol
Turnuvası
Ladik Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvası, sona erdi.
İlçedeki 10 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Ladik Belediyesi ile Esnaf spor
karşılaştı.
Maçı 2-1 kazanan Esnafspor, turnuvanın şampiyonu oldu.
Karşılaşmayı Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti
Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ile vatandaşlar izledi.
Maçın ardından dereceye giren takımlara kupaları Arslanargun ve Özel tarafından verildi.
TÜGVA'nın Bafra
'daki doğa kampı başladı Türkiye
Gençlik Vakfının (TÜGVA) gençlerin eğitim hayatlarını destekleyecek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak doğa kampı başladı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, kampın başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, TÜGVA Bafra temsilciliğinin "Bir yaz bin gelecek" sloganıyla gerçekleştirilen kamp ile geleceğin öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, ahlaklı, başarılı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.
Nebiyan bölgesinde Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Bakanlığı kamp yerinde düzenlenen ve 3 gün sürecek kampta çeşitli spor aktiviteleri, el sanatları, siyer, kültürel geziler, satranç gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
Kampa 50 öğrenci katılıyor.
Bafra'da hırsızlık iddiası
Bafra ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalındığı iddia edildi.
Alınan bölgeye göre, İsmetpaşa Mahallesi
'nde Yunus K'ye ait eve giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, evde bulunan ziynet eşyalarını alarak kaçtı.
Evine girildiğini fark eden Yunus K, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı.
Bafra'da asayiş uygulaması
Bafra Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı
'nda yapılan uygulamada, B.E. idaresindeki bir otomobilde arama yapıldı.
Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen araçta bir tüfek ile 6 fişek de ele geçirildi.