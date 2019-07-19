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Samsun'dan kısa kısa

54 dakika önce

Kavak ilçesinde iki yeni orman işletme şefliği kurulduğu bildirildi.

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Kavak ilçesinde iki yeni orman işletme şefliği kurulduğu bildirildi.
Kavak Merkez Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek silvikültür ve koruma, gerekse ormancılık faaliyetleri ve hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından Mahmutlu ve Aksu orman işletme şeflikleri oluşturulduğunu söyledi.
Aksu ve Mahmutlu orman işletme şefliklerinin Kavak Merkez ve Boğaziçi Orman İşletme şefliklerinin bölünmesiyle kurulduğuna işaret eden Bayrak, Aksu Orman İşletme Şefliği görevini kendisinin, Mahmutlu Orman İşletme Şefliği görevini de Boğaziçi Orman İşletme Şefi Haktan Acun'un yürüteceğini kaydetti.
Bafra'da dolandırıcılık iddiası
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin telefonla aranarak dolandırıldığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, telefonla aradığı R.G'ye kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, terör örgütüyle ilgisi bulunduğunu, sorunun çözülmesi amacıyla vereceği hesaba para yatırması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine banka şubesine giderek verilen hesaba 12 bin lira yatıran R.G, bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

R.G'nin polise başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.
İsmail Bayrak, Samsun, Kavak, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:07 Kaynak: AA
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