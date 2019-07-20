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Samsun'dan kısa kısa

55 dakika önce

Kavak Müftülüğünce bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

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Kavak Müftülüğünce bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.
İlçe Müftülük Şefi Eyüp Uyar başkanlığında bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, din görevlileri ve müftülük çalışanları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve müftülük memuru Sinan Kurdoğlu'nun açılış konuşmasının ardından Uyar, müftülük ve din hizmetlerini halka daha verimli ve etkin şekilde götürmeyi amaçladıklarını söyledi.
Yaşar Doğu Mahallesi'nde yapımı devam eden 4-6 yaş grubu Kur'an kursu hizmet binası hakkında bilgi veren Uyar, "Hayırsever vatandaşların yaptığı yardımlarla dış ve kaba bölümü tamamlandı. İç donanımı çalışmalarına devam ediliyor." dedi.
Uyar, Kur'an kursu hizmet binasının yeni eğitim öğretim başlangıcına yetiştirilmesi için kurban derilerinin müftülük adına toplanılmasını istedi.
Toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığından İl Müftülüğünden ve Kaymakamlıktan gelen talimat ve duyurular hakkında personelin bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.
Kapıkaya'da Türk bayrağını dalgalandıracak
Tilki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yiğit Kara, 2019 Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde dağcılık sporu faaliyetlerini gönüllü olarak yürüteceğini söyledi.
İran Devamend Dağı zirvesinde Türk bayrağını ve Bafra Belediyesi flamasını dalgalandırdığını dile getiren Kara, "2019 Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde sorumluluk alarak memleketime karşı görevimi yerine getirmek benim için büyük onur. Kapıkaya festivalimizin Bafra'mız için öneminin bilincindeyiz. En iyisini yapmak için gayret göstereceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:32 Kaynak: AA
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