Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamlığınca 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve gaziler için mevlit okutuldu.

Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen mevlit programına Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ile daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazi ve şehit yakınları, vatandaşlar katıldı.

Programda katılanlara gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

Havza'da gaziler onuruna yemek

Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek verildi.

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Havza Öğretmenevi'nde düzenlenen yemeğe Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat, gaziler, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.



Kaymakam Yılmaz, Türk milletinin özgürce yaşayabilmesini gazi ve şehitlere borçlu olduklarını belirterek, "Bizlere katılımları ile onurlandıran tüm şehit yakınlarına ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet eylesin. Vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Saat da bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli olduğunu vurguladı.