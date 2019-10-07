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Samsun'dan kısa kısa

2 saat önce

Ladik Müftülüğünce "Gençlik Buluşması" düzenlendi.

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Ladik Müftülüğünce "Gençlik Buluşması" düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Merkez Avcı Mehmet Sultan Camisi'nde düzenlenen buluşmada, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar yapıldı.

Cami çıkışında cemaate, lokum, şeker ve gül suyu ikram edildi.

Kavak'ta Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü yapıldı

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Lise bahçesinde başlayan yürüyüş, Erbaa Caddesi, Kavak Çevre Yolu ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ni takiben yürüyüşün başladığı noktada sona erdi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler, sağlıklı yaşam için yürümenin faydalarının anlatıldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Hareketli yaşamın, insanları her türlü hastalıktan koruyan bir unsur olduğuna dikkat çeken Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Bilen, toplumda düzenli, yeterli fiziksel aktivite alışkanlığının yaygınlaştırılması, fiziksel aktivitenin sağlık açısından faydalarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş programı düzenlediklerini söyledi.

Akşemseddin, Kavak, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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