Samsun'dan kısa kısa

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Ahmet Yöntem'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Yöntem'e, yeni görevinde başarı dileyen Altıngöz, merkezin çalışmaları hakkında bilgilendi verdi.

Yöntem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti getirerek Altıngöz'e teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersöz'de bulundu.

Kavak

Kavak'ta 2019 yılı içerisinde 868 kene vakasının yaşandığı bildirildi.

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin konumu itibariyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene yönünden riskli olduğu söyledi.

Seven ilçede özellikle nisan ve ekim aylarında kene görüldüğünü belirterek, "İlçemizde bu yıl nisan ve ekim arasında 868 vatandaşımız kene ısırma ve tutunması dolayısıyla Kavak Devlet Hastanesine başvuruda bulunmuşlardır. Her hangi bir sevk yapılmadan tedavileri hastanemizde yapılmıştır. Can kaybı yaşanmamıştır." dedi.



İlçede KKKA hastalığı ve kene ısırması, korunması ve tedavisi gibi tüm konularda vatandaşların bilgilendirildiğini aktaran Seven, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin belli aralıklarla sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bafra

Bafra'da polisten kaçan zanlı kendisini durdurmak isteyen polise çarparak yaraladıktan bir süre sonra takla attı.

Edinilen bilgiye göre devriye görevinde bulunan ekipler, Kirazlar kavşağı yakınlarında şüpheli buldukları 06 EZ 8392 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başlayan Murat K. idaresindeki otomobil, İsmetpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi mevkinde önce park halinde bulunan ekip otosuna çarptı.

Zanlı kaçarken kendisine engel olmak isteyen polis memuru M.S'ye çarparak yaraladı.

Polis memuru olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçeden Samsun yönüne kaçmaya çalışan araç sürücüsü Kazandere mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Alkollü olduğu iddia edilen Murat K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.