Son Dakika Haberleri: Samsun'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

2 saat önce

Vezirköprü'de orman muhafaza memuru adaylarına uygulamalı eğitim verildi.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Vezirköprü'de orman muhafaza memuru adaylarına uygulamalı eğitim verildi.

Eğitime, Vezirköprü ve çevre illerden gelen ilgili bölümlerden mezun olan orman muhafaza memuru adayları katıldı.

Adaylara, amenajman ve harita okuma, fidanlık, orman yangınlarıyla mücadele, koruma, silvikültür, ağaç kesme, boylama ve mesaha konularında eğitim verildi.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mete Gülsunar ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, eğitime katılan orman muhafaza memuru adaylarına başarılar diledi.

Kavak

Kavak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kavak Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Kayhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kayhan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ile kamu kuruluşları arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Vatandaşların devlete ihtiyaç duyduklarında çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu ifade eden Kayhan," Muhtarlar olarak 'vatanımıza nasıl faydalı olabiliriz' anlayışı içinde canla başla çalışıyor, mahallemizin sorunlarını görev alanlarına göre ilgili ve yetkili kurumlara iletiyoruz. Mahallemizde tespit ettiğimiz garibe, yetime, öksüze, kimsesize sahip çıkıp her daim yanlarında olmak gibi kutsal bir görev yaptığımız bilincinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Törene, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Vezirköprü, Kayhan, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz EPDK Başkanı: Doğal gazda iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin kolay ödenebilmesi için çalışma yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 15:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]