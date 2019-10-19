Samsun'dan kısa kısa

Vezirköprü'de orman muhafaza memuru adaylarına uygulamalı eğitim verildi.

Eğitime, Vezirköprü ve çevre illerden gelen ilgili bölümlerden mezun olan orman muhafaza memuru adayları katıldı.

Adaylara, amenajman ve harita okuma, fidanlık, orman yangınlarıyla mücadele, koruma, silvikültür, ağaç kesme, boylama ve mesaha konularında eğitim verildi.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mete Gülsunar ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, eğitime katılan orman muhafaza memuru adaylarına başarılar diledi.

Kavak

Kavak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kavak Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Kayhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kayhan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ile kamu kuruluşları arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Vatandaşların devlete ihtiyaç duyduklarında çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu ifade eden Kayhan," Muhtarlar olarak 'vatanımıza nasıl faydalı olabiliriz' anlayışı içinde canla başla çalışıyor, mahallemizin sorunlarını görev alanlarına göre ilgili ve yetkili kurumlara iletiyoruz. Mahallemizde tespit ettiğimiz garibe, yetime, öksüze, kimsesize sahip çıkıp her daim yanlarında olmak gibi kutsal bir görev yaptığımız bilincinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Törene, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.