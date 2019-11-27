Samsun'dan kısa kısa

Ladik'te sıfır atık projesi kapsamında mevcut durumun tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Sıfır Atık Birimi personelinin merkez mahallelerde geri dönüşüm çöp poşetleri dağıtıp aileleri bilgilendirdiğini söyledi.

Kısa aralıklarla toplanacak geri dönüşüp poşetlerinde atık türleri ve yoğunluğunun tespit edileceğini belirten Özel, "Atık karakterizasyonu çalışmasına başladık. İlçemizde mevcut durumun tespiti ve planlamanın ardından atık yönetiminde ihtiyaç duyulan kumbaralar, poşetler, biriktirme ve taşıma ekipmanları, konteynerler, eğitim materyalleri, takip çizelgeleri gibi ekipmanlar belirlenecek. İnanıyorum ki Ladik olarak bu görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğiz." dedi.

Özel, sıfır atık ile ilgili yapılacak tüm çalışmalarda alınacak verilere göre yol izleneceğini ifade etti.

Kazlar pazar tezgahlarında yerini aldı

Tirit yemeğinin vazgeçilmezi kazlar, Ladik'te pazar tezgahlarında satışa çıktı.

Kazlar, her hafta çarşamba günü kurulan gıda pazarında alıcıların beğenisine sunuldu.

Kaz yetiştirici Cavit Altuntaş, AA muhabirine, her tirit sezonu için 20-25 kaz yetiştirip sattığını belirterek, "Tirit yapımında kullanılan kesilmiş besili kazlar 160-180 liradan alıcı buluyor ancak arz ve talep durumuna göre fiyatta yükselme ve azalma olabiliyor. Kaz satışlarından elde ettiğim gelir ile bütçeme katkı sağlıyorum." dedi.

Halil Özkan da çocuklarının talebi üzerine kaz almaya geldiğini dile getirerek, komşuları ile tirit sofrasında bir araya geleceklerini kaydetti.