Samsun'dan kısa kısa

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" programı kapsamında Ladik'te "Şehirlerin Ruhu" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Atatürk İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa konuşmacı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin katıldı.

Kütüphanelerin ve okumanın önemine dikkati çeken Akdin, kütüphanelerin bulunduğu şehrin merkezinde ve en ferah mekanlarda olması gerektiğini vurguladı.

Medeniyetlerinin okuma ve kitap medeniyeti olduğunu belirten Akdin, geleceğin kitap ile ileri seviyelere taşınabileceğini kaydetti.

Akdin, "İnsanın değerleriyle içinde yaşadığı şehir arasında bir bağ yoksa o insan yaşadığı şehirde hep gariptir." dedi.

Programa Ladik Emniyet Müdürü İlhan Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kavak'ta "Bilinçli Aile İdeal Gençlik" konferansı

Kavak'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen ve öğrencilere yönelik "Bilinçli Aile, İdeal Gençlik" konferansı düzenlendi.

Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak kişisel gelişim uzmanı ve yazar Sıtkı Aslanhan katıldı.

Aslanhan, son yıllarda gençlerin halini görünce bazen kendi kendine, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlik bu mu?" dediğini söyledi.

Karamsarlığa kapıldığı anlar da olduğunu dile getiren Aslanhan, "Ama elhamdülillah, sizler gibi örf, adet ve geleneklerine bağlı gençleri gördükçe gelecek adına umutlanıyorum. Kendi çocuklarıma söylediğim bir cümleyi de aktarmak istiyorum. Önce edep, ahlak, onur, kişilik, karakter, önce insan olabilmek. İnsan olamadıktan sonra istersen Türkiye birincisi ol." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de çocukların şekillenmesi ve istenilen hedefe ulaşmasının eğitimle mümkün olacağına dikkati çekerek, velilerin öğrencilere yaklaşımının nasıl olması gerektiği konusunda konferans düzenlediklerini anlattı.