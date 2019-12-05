Samsun'dan kısa kısa

Eğitim-Bir-Sen Havza temsilciğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sendika üyeleri, yemekte bir araya geldi.

Sendikanın Havza temsilcisi Numan Kurt, bir tesiste düzenlenen yemek öncesi yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlattı.

Engellileri yılın sadece bir günü değil, her günü hatırlamaları gerektiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Toplumsal yaşamdan engellilerin bağını koparmaması için herkese büyük sorumluluklar düşmekte. Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması için yeni bir milat olmasına kapı aralamasını temenni ediyorum."

Kurt ve diğer katılımcılar, daha sonra engelli katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şevket Sezer de katıldı.

Kavak Muhtarlar Derneği tanıtıldı

Kavak'ta yeni kurulan muhtarlar derneğinin tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kardelen Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız ve muhtarlar katıldı.

Şenay da muhtarların seçimle iş başına gelen kişiler olduğunu belirterek, "Muhtar demokrasinin temel taşıdır. Mahalle muhtarları olarak bir çatı altında toplanmanızı tavsiye ediyorum. Bireysel olarak değil, dernek olarak daha iyi faaliyette bulunacağınıza inanıyorum." dedi.

Kavak Muhtarlar Derneği Kurucu Başkanı ve Alaçam Mahallesi Muhtarı Kasım Kayhan, Ocak 2020'de genel kurul toplantısı yapılacak derneğe tüm mahalle muhtarlarının üye olmasını istediklerini söyledi.

Ladik Belediyesinin kış tedbirleri

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kış mevsimi nedeniyle gereken tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Özel, karla mücadele personelini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerek trafik gerekse vatandaşların can ve mal güvenliklerinin en iyi şekilde korunması için ekip ve ekipmanlarıyla kışa hazır olduklarını dile getiren Özel, "Kışın yoğun kar yağışında herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için karla mücadele edecek ekibimiz, gece gündüz hizmet verecek. Yoğun kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanmaya karşı tuz stokumuzu hazırladık. Kar küreme ve tuzlama aracı, kepçe, greyderden oluşan araç ekipmanlarımızdaki eksiklikleri tamamlayıp kış mevsimine karşı önlemlerimizi aldık." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin de hazırlığını yaptığını anlatan Özel, "Özellikle mahalle grup yolları Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile Ladik halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağız. Yapacağınız hizmetler için hepinize kolaylık ve başarı diliyorum." diye konuştu.