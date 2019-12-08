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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Havza İlçe Başkanlığında delege seçimleri tamamlandı.

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AK Parti Havza İlçe Başkanlığında delege seçimleri tamamlandı.

Parti binasında gerçekleştirilen delege seçiminde yaklaşık 7 bin 500 parti üyesi 20 sandıkta kullandıkları oylar ile 400 delegeyi belirlediler.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, birlik ve beraberlik içinde delege seçimlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapılan seçimler ile 400 delege belirlendi. Doğal delegemiz olan Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir ile birlikte 401 delege tamamlamış oldu. Bundan sonraki süreçte belirlenecek bir tarihte ilçe kongremiz, ardından il kongremiz ve son olarak partimizin genel kongresi yapılacak." dedi.

Samsun'da asayiş

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen "Huzur Güven Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 33 şahsın yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca önceden adresleri tespit edilmiş aranan şahısların ev, iş yerleri ve araçları ile alternatif kritik tali yollar, metruk bina park ve bahçeler ile alkol ve tütün mamulü satışı yapılan yerlere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Uygulamada 2 bin 480 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı, 12 şahsa 2 bin 883 lira idari para cezası uygulandı, bir tabanca, bir kurusıkı tabanca, 20 fişek, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Bin 168 aracın kontrol edildiği uygulamada, 14 araç trafikten men edildi, işlem yapılan 38 araca 15 bin 362 lira para cezası uygulandı.

AK Parti, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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