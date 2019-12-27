Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

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Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Usta, görevine bir süre önce başlayan Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ile Havza Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Şaffak'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Usta, daha sonra Ilıca Mahallesi'nde ilk ve ortaokulunda düzenlenen kariyer günlerine katıldı. Kendisi de Ilıca Mahallesi'nden olan Usta, çocuklarla sohbet etti.

Usta, "Devletimizin imkanları ile yetiştim ve yurt dışında eğitim aldım. Uzun yıllar devletime ve milletime hizmet ettim. Sizlerden tek isteğim, çok çalışmanız. Biliyorum çoğunuz, doktor, mühendis ve benzeri meslekleri hayal ediyorsunuz. Buna ulaşmanın tek yolu çalışmak. Bizim töremiz de dinimizde çalışmamayı emrediyor. O yüzden beşikten mezara kadar çalışacağız. Ülkemizin sizlere ihtiyacı var. Yarın bu ülkenin üreteni de yöneteni de siz olacaksınız." dedi.

Kavak'ta "Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi" Semineri


Kavak Cumhuriyet Anaokulu tarafından "Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi" semineri düzenlendi.

Psikolojik danışman Naci Kaan Yıldırım, anaokulu öğrencilerinin velilerine yönelik seminerde, mahremiyet eğitiminin çocuklara anne ve babası tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu tür eğitimlerin verilmesinin çocuğun ruhsal ve cinsel açıdan korunması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, özel alanların tanımlama, odalarınıza izin alarak girilmesi, tuvalet kapısını kapalı tutması, çocuğun özel alanlarına saygılı olması, ebeveynle ve kardeşlerle yatakları ayırma gibi konularda bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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