Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Kongre sürecinin başladığı CHP Havza İlçe Teşkilatında ilçe başkanı Ertaş Çoban, aday olmayacağını açıkladı.

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Kongre sürecinin başladığı CHP Havza İlçe Teşkilatında ilçe başkanı Ertaş Çoban, aday olmayacağını açıkladı.

Çoban, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kongrede aday olmayacağını belirterek, "Bu ana kadar partinin hemen her kademesinde görev aldım. Bundan sonraki süreçte yine partinin yanında olacağım. Görevim doyunca her zaman desteklerini gördüğüm yönetim kuruluna, üyelere ve Havzalılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kongre takvimi hakkında bilgi veren Çoban, ilçe kongresinin 14 Ocak 2020'de Havza Belediye Kültür Merkezi'nde yapılacağını bildirdi.

İlçede esnaflık yapan ve CHP ilçe başkanlığına adaylığın açıklayan Halil Alkan ise bunun bir hizmet ve bayrak yarışı olduğunu dile getirerek, "Bu yarışı üyelerimiz ve tüm halkımızla göğüslemek için elimizden ne geliyorsa yapmak en büyük görevimizdir. İlk hedefimiz ilk seçimlerde ortak akıl ve dayanışma ile ilçemizde partimizi en iyi konuma getirmektir. Daha sonra Havza'da CHP belediyesi ve tüm Türkiye'de CHP iktidarı için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Vefat eden belediye çalışanı için mevlit

Havza Belediyesinde görevi başında iken vefat eden kişi için mevlit okutuldu.


Görevi başında rahatsızlanan ve Havza Devlet Hastanesine kaldırılan, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Erdal Akan için ailesi tarafından Değirmenüstü Mahallesi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Mevlitin ardından katılanlara yemek ikram edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Akan'ın 19 yıl Havza Belediyesinde çalıştığını belirterek, "Havza'nın her yerinde yapılan hizmetlerde katkısı oldu. Kısa süre de olsa birlikte çalışma imkanı bulduğum Erdal Akan'a Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Programa Akan'ın ailesinin yanı sıra Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Belediye Meclis Üyeleri ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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