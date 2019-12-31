Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

AK Parti Bafra Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Anadolu İrfanı" programına yazar Bekir Develi konuk oldu.

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AK Parti Bafra Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Anadolu İrfanı" programına yazar Bekir Develi konuk oldu.

Bafra Belediye Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan AK Parti Bafra Gençlik Kolları Başkanı Murat Arslan, AK Gençler olarak yazar Bekir Develi önderliğinde Anadolu irfanını anlatmak istediklerini söyledi.

Develi, sunumanda, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak okumanın insan hayatındaki rolünü anlattı.

Konuşmasında Develi, "Anadolu irfanı aslında bizim ıskaladığımız bir güzellik, bir değer, bizler her şeyi, ilimle, okumakla çözeceğimizi zannediyoruz, eskiden nenelerimizin, dedelerimizin okula gitmediği halde o kadar karmaşık konuların içinden nasıl çıktıklarını hayretler içisinde gözlemliyoruz. O zaman anlıyoruz ki ilmin de ötesinde bir şeyler var ve adının irfan olduğu ve bizlerin ıskaladığı bir gerçek var." ifadesinde bulundu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bekir Develi'ye plaket takdim etti. Programın ardından Develi AK partili gençlerle sohbet etti.


Okulda "koku" dönemi

Kavak Yaşar Doğu İlkokulunda, okulun kendine has kokması için geniş ortam koku makinesi kullanılmaya başlandı.

Okul Müdürü Hacı Aydın, geniş ortam koku makinesi sisteminin kurulmasından öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilerin de memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Okulumuzda 500 öğrenci bulunuyor. Bizim için öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önemli." diyen Aydın, "Okul sağlığı çalışmaları kapsamında, lavaboların, sınıfların ve koridorların temiz ve hijyenik olması için, okulumuza geniş ortam otomatik koku makinesi sistemi kurduk. Okulumuz ortamında kötü koku olması durumunda, makine çalışmakta ve ortama temiz koku yaymakta, buna bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetleri de olumlu yönde etkilenmektedir." ifadesinde bulundu.

Kavak'taki okullar arasında geniş ortam koku makinesi sisteminin sadece Yaşar Doğu İlkokulunda bulunduğu öğrenildi.

Kavak'ta Aile Eğitimi Semineri

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu öğrenci velilerine yönelik verilen aile eğitimi semineri sona erdi.

Seminer eğitmeni olarak Yaşar Doğu İlkokulu Rehber Öğretmeni Nergül Dilmen'in görevlendirildiğini belirten Okul Müdürü Hacı Aydın, haftada bir gün toplam 2 ay süren seminere 15 öğrenci annesinin katıldığını söyledi.

Rehber Öğretmen Dilmen ise, "Eğitim süresince haftanın bir gününde çocuğu tanımak, çocukla iletişim kurmak, birlikte büyümek, aile tutumları, riskleri yönetmek, olumlu davranış kazandırmak, uzlaşabilmek geleceği planlamak gibi 8 konuda çalışma yaptık. Seminer süresince katılımcı velilerin edindikleri bilgilerin değerlendirmesini yapmak üzere sınav yaptık." diye konuştu.

Aile eğitimi semineri bitiminde İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük tarafından katılımcı velilere katılım belgesi verildi.


Kavak Yaşar Doğu İlkokulu Müdürlüğünce 2020 yılında da aile eğitimi semineri düzenleneceği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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