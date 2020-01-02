Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Türk güreşinin efsane isimlerinden dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu, ölümünün 59. yılında düzenlenecek programla anılacak.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşte üstün başarı gösteren, ay-yıldızlı mayo ile yaptığı 47 maçın 46'sını kazanan Yaşar Doğu'nun 8 Ocak 1961'de vefat ettiğini hatırlattı.



Şenay, efsane güreşçinin ölümünün 59. yılı dolayısıyla İlçe Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yapılan program kapsamında 7 Ocak'ta Güreş Eğitim Merkezi Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda anma programı düzenleyeceklerini anlattı.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz de Doğu'nun hayatı, spora verdiği önem ve güreşteki başarılarının anlatılmasının yanı sıra güreş müsabakaları da düzenleyeceklerini belirterek, programda Yaşar Doğu ile ilgili 200 kitabın katılımcılara ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

Ladik İlçe Halk Kütüphanesinden 2019'da 12 bin 986 kişi yararlandı

Ladik İlçe Halk Kütüphanesi hizmetlerinin artarak devam ettiği bildirildi.

İlçe Atatürk Halk Kütüphanesi sorumlusu Veysel Kırbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında kütüphane hizmetlerinden 12 bin 986 kişinin yararlandığını söyledi.

Kütüphanede 23 bin 900 kitap ve 10 bilgisayar bulunduğunu aktaran Kırbıyık, "İlçemizdeki öğrenciler ve halkımızın hizmetlerden yararlanabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Gerek öğrencilerimiz gerekse vatandaşlarımızdan isteyen kitap okuyor, isteyen bilgisayardan yararlanıyor. Bazıları da okumaya başladığı kitabı ödünç alarak evinde tamamlıyor." dedi.

Kütüphaneden en çok öğrencilerin yararlandığını, gelenlere zaman zaman çeşitli ikramlarda bulunduklarını dile getiren Kırbıyık, hizmetlerinin bu yıl da artarak devam edeceğini ifade etti.