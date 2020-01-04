Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

7 saat önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile Yaşar Doğu İlkokulu Müdürlüğü iş birliğiyle gitar kursu açıldı.

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Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile Yaşar Doğu İlkokulu Müdürlüğü iş birliğiyle gitar kursu açıldı.

Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın, öğreticiliğini Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi müzik öğretmeni Anıl Somuncu'nun yaptığı gitar kursuna 15 kişinin katıldığını söyledi.

Yaşar Doğu İlkokulu çok amaçlı salonunda verilen kursun dönem sonuna kadar devam edeceğini bildiren Aydın, "Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlamak ve müziğe teşvik etmek amacıyla ders saatleri dışında gitar kursu açtık. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy'a kursa sağladıkları katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Aydın, kursun ardından kursiyerlere belge verileceğini kaydetti.

Kavak'ta tarla faresi ile mücadele

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, tarla farelerinin düşmanı olan yaban hayvanlarına zarar verilmemesi gerektiğini belirtti.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekili araziye önemli miktarda zarar veren tarla farelerinin çoğalmasına büyük ölçüde tilki, yılan, gelincik ve yırtıcı kuşların engel olduğunu söyledi.

Senede 4-6 doğum yapan tarla farelerinin yavrularının 20-25 günde gelişerek ekili tarım arazilerine zarar vermeye başladığını anlatan Aslankaya, "Tarımda süne ve kımıldan sonra en büyük zararı veren tarla fareleridir. Kemirgenlerin düşmanı olan tilki, yılan, gelincik ve yırtıcı kuşlar azaldığında farelerin popülasyonu artış gösterecektir. Farenin doğal düşmanı olan yırtıcılar, bir anne fareyi yerse o yıl ortaya çıkacak 60-80 yavru fare engellenmiş olacak." dedi.

Başta avcılar olmak üzere herkesin doğal yaşamdaki kemirgenlerin düşmanı olan canlılara karşı daha duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Aslankaya, programları ile toplantılarda tarla faresinin düşmanı olan hayvanlara zarar verilmemesi konusunda bilgi verdiklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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