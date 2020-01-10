Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza Belediyesi tarafından "Asr-ı Saadet Gençliği" konferansı düzenlendi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında, belediye olarak kültürel etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

İnsanların manevi dünyasına bir damla da olsa renk katmayı amaçladıklarını dile getiren Özdemir, "Ruhumuzu biraz daha dinginleştirmesi maksadıyla değerli hocamız Ömer Döngeloğlu'nu davet ettik. Bizleri bir kez daha büyük ve önemli düşüncelere daldıracağına, gönül rumuza dokunacağına inanıyorum." dedi.

Daha sonra sahne alan Dursun Ali Erzcanlı, okuduğu şiirlerle programa renk kattı.

Ardından konuşan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Hz. Muhammed ile sahabelerden hatıralar paylaşarak, "O, bir güzel insandı. Acıyı, çileyi, yokluğu görmüş. Efendimiz yürüyen Kur'an'dı. O, ahlaklı, emin, güvenilir, adil bir peygamberdi. Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor. Erkeğin kadında, kadının da erkekte hakkı vardır. Birbirimize saygı duymamız gerekiyor. O tek başına bir dünyayı değiştirdi." dedi.

Programın ardından Özdemir, Erzcanlı ile Döngeloğlu'na çiçek verdi ve kılıç hediye etti.

Programa Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Özdemir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, demokrasinin ve sağlıklı toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan medyanın önemli yeri bulunduğuna işaret etti.

Meydanın demokrasilerde dördüncü güç olarak anıldığına dikkati çeken Özdemir, "Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra günümüzde yaygınlaşan internet medyası, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Özdemir, gazetecilerin tarafsızlığının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Halkın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunan tüm basın mensuplarının başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."

Havza'da ikinci kademe sportif yetenek taraması yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine ikinci kademe sportif yetenek taraması yapıldı.

Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında birinci kademe sportif yetenek taramasına tabi tutulan ve 386 öğrenci arasından sportif yeteneği tespit edilen 53 öğrenciye yönelik ikinci kademe tarama gerçekleştirildi.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, proje ile geleceğinin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra yapılacak üçüncü kademe testlerle öğrencilerimiz en uygun spor dallarına yönlendirilecek. Yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz. Böylelikle ülke genelinde sportif başarılar artacaktır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şevket Sezer ise yapılan değerlendirme sonucu yetenekli gençlerin başarılı olabilecekleri spor dallarında yetişeceklerini aktardı.

Kavak'ta "Düz dikiş makinesi kursu" açıldı

Kavak Halk Eğitimi Merkezince iş garantili "Düz dikiş (remayöz) makinesi kursu" açıldı.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, kursta eğitmen olarak Gülay Doğruoğlu ve Gülpınar Mısırlıoğlu'nun görevlendirildiğini söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayanların alacakları sertifika ile ilçedeki konfeksiyon fabrikalarında istihdam edileceğini belirten Ersoy, "Kursa 60 kursiyer katılıyor. Kurs, hafta içi her gün ikişer saatlik 3 grup halinde mart sonuna kadar devam edecek. Her grupta yirmişer kursiyerimiz bulunuyor." dedi.

Alaçam Belediyesinde sosyal denge sözleşmesini imzaladı

Alaçam Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında belediye çalışanı memurlar için sosyal denge sözleşmesi imzalandı.



Belediye başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı İlyas Acar, Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun temsilcisi Tuncay Erden ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Acar, çalışanın emeğinin, alın terinin kutsal olduğunu, refah ve mutluluğuna önem verdiklerini dile getirerek, "Alaçam'ımıza değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Emeklerinin karşılığını idare olarak çalışanlarımıza vermek adına çaba sarf ediyoruz. Sözleşmenin çalışma arkadaşlarımızın motivasyonlarını artıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Erden de sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, memurlar adına Acar'a teşekkür etti.