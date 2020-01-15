Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik ile Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 7 kardeşten 5'inin engelli olduğu Şimşek ailesini ziyaret etti.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik ile Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 7 kardeşten 5'inin engelli olduğu Şimşek ailesini ziyaret etti.

Sezik ve Özel, ziyarette Aslan Şimşek ve ailesiyle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret eden Sezik, "Devletimiz, gazi ve şehit ailesi gibi sizleri de önemsiyor, değer veriyor. Bizler de devletimiz adına sizlerin talep ve sorunlarınızı değerlendirmek üzere ziyaretinize geldik. İstediğiniz zaman kapıma gelebilir, telefonla beni ve tüm kamu kuruluşlarını arayabilirsiniz." dedi.

Özel de her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde engelli vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Allah'ın bize verdiği en güzel emanetlere her daim sahip çıkmalı ve destek olmalıyız." diye konuştu.

Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyit Ahmet Tablacı, Kemal Kaplan Huzurevi Müdür Vekili Hasan Kalın, Milli Emlak Şefi Niyazi Kahvecioğlu ve Ladik Engelliler Derneği Başkanı Seyid Ahmet Ayan da bulundu.

Demir'den erozyonla mücadele uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, ağaçlandırma ve dolayısıyla erozyon kontrolü çalışmasıyla sel riskinin azalacağını söyledi.

Demir, AA muhabirine, erozyonla mücadelede en etkin yöntemlerden birinin ağaçlandırma olduğunu belirtti.

Özellikle dere ve göl kenarlarının ağaçlandırılması gerektiğini dile getiren Demir, "Ağaçlandırma ve dolayısıyla erozyon kontrolü çalışmasıyla sel riski azalacaktır. Her yıl milyonlarca organik verimli toprak, sel sularıyla heba oluyor. Özellikle bu yerlere dikilecek söğüt veya kavak ağaçları, sel akışını çiftçi vatandaşımız lehine çevirecek." dedi.

Demir, çiftçiler tarafından dere ve göl kenarlarına dikilen ağaçların yerin durumuna göre 15 yılda gelişerek kereste veya odun olarak kullanılacağını, aile ekonomisine da katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da bir genç, "Evlatlık olduğumu öğrendim" diyerek başına silah dayadı
Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Son Dakika Haberleri
23:08 Zarif: "İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor" - Son Dakika
23:08 Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:00 Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
22:59 Vali Gürel'den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek'e ziyaret - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:12:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]