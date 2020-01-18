Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

7 saat önce

Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı görevini 2014 yılından bu yana sürdüren Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir'e, katıldığı karne töreninde öğrenciler tarafından karne verildi.

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Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı görevini 2014 yılından bu yana sürdüren Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir'e, katıldığı karne töreninde öğrenciler tarafından karne verildi.

100. Yıl İlkokulu Müdürü Cafer Kara, okullarında karne törenine katılan Demir'e öğrencilerle sürpriz yapılarak karne verdi.

Kara, öğrencilere jandarmayı sevdiren, onların sevgisini kazanan Demir'e karne vererek onu yıllar öncesine götürdüğünü belirterek, yararlı faaliyetlerinden dolayı Demir'e teşekkür etti.

Karnede, asayiş, iletişim, trafik güvenliği gibi derslerin notu olarak "çok iyi" yer alıyor.

Karnede sınıf öğretmenin görüşü olarak ise "181 yıllık tarihiyle dosta güven, düşmana korku salmaya devam ettiğimiz için teşekkür ederiz." tonu bulunuyor.

Gebze Samsunlular Derneğinden Özel'e ziyaret

Gebze Samsunlular Derneği Başkanı Şakir Töngel, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Töngel, Özel'e görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel de kendisinin de Gebze'deki derneği ziyaret edeceğini aktardı.

Ziyarete Gebze Samsunlular Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Jandarma, Yakakent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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