Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, parti binasında düzenlenen toplantıda, 18 yıllık iktidarları süresince yaptıkları binlerce hizmetin en büyük referansları olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölgesinde lider ve örnek ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da Türkiye'nin sağlam bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Üzerimize gelen her türlü bela ile mücadele ediyoruz. Bunu da sizlerden ve halkımızdan aldığımız destek ile yapıyoruz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da kongre süreci hakkında bilgi aktararak, "Delege seçimlerini tamamladık. İnşallah şubat ayında ilçe kongrelerimiz Havza ile başlayacak. İnandığımız yolda hep birlikte yürüyelim." diye konuştu.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile partililer katıldı.

Yaşamını yitiren Altınışık son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı hastalık nedeniyle 73 yaşında yaşamını yitiren ortopedi ve travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Mustafa Altınışık'ın cenazesi, Havza'da toprağa verildi.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Altınışık için Kevser Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Altınışık'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeci, Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci ile vatandaşlar katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve farklı kentlerde görev yapan Altınışık, bazı hastanelerde başhekimlik görevinde de bulunmuştu.

Havza Müftülüğü 2020 yılının ilk aylık toplantısını yaptı

Havza Müftülüğü tarafından 2020 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, müftülük şefi Aslan Kıbrıs Yıldırım ile vaizler, müftülük büro personeli, cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bu yıl yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Nurlu, artı ve eksisiyle yoğun geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Her ay düzenlediğimiz toplantılar bizler için önemli. Bu fırsat ile kendi muhasebemizi yapabiliyoruz. Genel itibarıyla gerek vaaz ve irşat gerekse müftülüğümüzce yürütülen diğer hizmetlerde çalışmalardan memnunum. Ancak hizmette sınır olmadığı için vatandaşlarımıza hizmetin en kalitelisini sunma gayretinde olmalıyız." diye konuştu.

Bafra'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

A.D'ye ait evde yapılan aramada 104,06 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, G.D'nin evinde 108 gram kubar esrar, C.D'nin evinde ise 168 fişek ele geçirildi.

Operasyonda A.D, C.D ve G.D. gözaltına alındı.