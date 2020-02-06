Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Terme Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını kınadı.

Terme Belediye Meclisi şubat ayı oturumu öncesi, tüm parti gruplarının ortak bildirisi okundu.

Terme Belediye Meclisi'ndeki tüm üyelerin imzasını taşıyan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Müslümanlar için Kudüs kutsal şehirlerimizdendir. ABD ve İsrail geçmişten günümüze Kudüs şehri üzerinde hain planlarını her fırsatta dile getiren ülkelerdir. Kudüs Müslümanların onuru, İbrahimi geleneğin kutsal mekanı ve Filistin'in ebedi başkentidir. Bu açık gerçeği yok sayan Trump ve İsrail'in Filistinlilere ve Müslümanlara danışmadan hazırladıkları sözde barış planı barışın değil savaşın ve gerilimin tohumlarını tüm dünyaya ekmektedir. İslam dünyasındaki siyasi zaaflardan istifade ile ilan edilen bu plan Müslüman halkların samimi savunucuları tarafından asla kabul edilmeyecektir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir."

Kavak'ta "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi

Kavak Müftülüğünce öğle namazının ardından Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde düzenlenen program din görevlisi Murat Ünal'ın Kur'an tilaveti ile başladı.

Havza Müftüsü ve Kavak Müftü Vekili Mehmet Nurlu, devletin tüm engelli vatandaşların yanında yer aldığını ifade etti.

Yaşar Doğu Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri programda ilahiler seslendirdi.

Program sonunda Kavak Müftülüğünce programa katılan engelli vatandaşlara yemek ikram edildi.

- Başkan Özdemir'den kırsal mahalle ziyareti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Özdemir, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile Paşapınar, Karga, Kemaliye, Gelincik ve Eymir mahallelerini ziyaret ederek, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Özdemir, gerek büyükşehir belediyesi gerekse Havza Belediyesi olarak 2020 yılı için çalışma planlarını hazırladıklarını söyledi.

Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "İnşallah bu yıl Havza'mızda önemli hizmetleri halkımız ile buluşturacağız." dedi.

Kayan da Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ilçede yol çalışmalarına başlandığını aktararak, "Sizlerden aldığımız talepler doğrultusunda halkımıza hizmetin en kaliteli ve en hızlı şekilde ulaşması için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çarşamba'da "çöp taksi" uygulaması

Çarşamba Belediyesi, çöplerin daha hızlı toplanabilmesi amacıyla "Çöp Taksi" uygulamasını başlattı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan "çöp taksi" adı verilen kamyonetle gün içinde girilmesi zor cadde ve ara sokaklarda dolaşılarak biriken çöpler toplanıyor.

Çöp kamyonlarının giremediği ve konteyner konulamayan caddelerdeki çöpleri almak için de çöp taksi kullanılacak. Ayrıca uygulama ile büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek trafik aksamalarının da önüne geçilecek.

Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm birimleriyle hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Aracımızın küçük ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp sorunun çözülmesini sağlayacağız. Uygulamamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.