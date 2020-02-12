Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

DenizBank Havza Şubesi, Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine bir koli kitap ile destek verdi.

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DenizBank Havza Şubesi, Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine bir koli kitap ile destek verdi.

Kampanya kapsamında banka personelinin desteğiyle toplanan kitaplar, DenizBank Havza Şube Müdürü Mesut Özkurt tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'a teslim edildi.

Özkurt, kitap okumanın önemine değinerek, "DenizBank ailesi olarak kitap toplama kampanyasına destek vermek amacıyla bizler de elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

Sağlam da Özkurt'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, "İnşallah bu bağışlarla kampanya hedeflerimizi kısa sürede yakalayacağız. Tüm halkımız ve kurumlarımızı bir kez daha kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

"HAMR" Havza'da tekrar sahnelendi

Uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan "HAMR" tiyatro oyunu, Havza'da tekrar sahneye konuldu.

Havza Belediyesinin sosyal sorumluluk ve kültürel hizmetleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilçeye getirilen oyun, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.


Gülsün Gözde Dinçer tarafından yazılan ve Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak sahnelenen "HAMR", tiyatro ilçedeki öğrencilerle buluşturuldu.

Madde bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitiren dört gencin ölümlerinin ardından zehir tacirinin kendilerine izlettiği hatıraları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıkları konu eden oyunu öğrenciler büyük ilgiyle izledi.

Oyun sonunda öğrencilerle sohbet eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Burada izledikleriniz yaşananların çeyreği bile değil. Sizler ülkemizin geleceğisiniz ve geleceğimize sahip çıkmak için bu oyunu sizlerle buluşturduk. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var, bu bilinçle hareket edin." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da üç seans halinde 1500 öğrencinin oyun ile buluşturulacağını anlatarak, bu tür çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Oyunu Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, okul idarecileri ve öğrenciler izledi.

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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