Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sinemaya gitmeyen kalmasın" sloganıyla başlatılan Sinema Günleri Projesi kapsamında ilk gösterim yapıldı.

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Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sinemaya gitmeyen kalmasın" sloganıyla başlatılan Sinema Günleri Projesi kapsamında ilk gösterim yapıldı.

Havza Belediyesinin katkılarıyla uygulanan projede ilçe genelinde eğitim gören tüm öğrencilerin sinemaya gitmeleri amaçlanıyor.

Havza Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen sinema günlerinde öğrencilere belgesel ve eğitici animasyon filmler izlettiriliyor.

Öğrenciler ile film gösterimine katılan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, sağladığı imkanlardan dolayı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür etti.

Birçok ilçede bu imkanın bulunmadığına işaret eden Sağlam, "Elimizdeki imkanları değerlendirerek sinema keyfini yaşatmak, çocukları ders stresinden uzaklaştırmak için projeyi hayat geçirdik." dedi.

Projenin eğitim öğretim yılının ikinci yarısı boyunca uygulanacağını bildiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Proje ile öncelikle gitme imkanı olmayan öğrencilerimize sinema izletmek ve öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkı sağlayarak istiyoruz. Bu kadar küçük şeyler ile mutlu olan öğrencilerimizin tamamına aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerimize sinema keyfini yaşatacağız."

Havza'da simit imalathaneleri denetlendi


Havza Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren simit imalathanelerine yönelik denetim yaptı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren 4 simit fırınını denetledi.


Denetimlerde kullanılan malzemelerin temizliği, genel hijyen koşulları ile bulundurulması gereken evraklar incelendi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri satrançta il birincisi oldu

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Kızlar Satranç Takımı, okullararası satranç müsabakalarında birincilik elde ederek Samsun'u temsil etmeye hak kazandı.

Okul müdürü Cumhur Tosun, yaptığı açıklamada, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen okul sporları satranç il birinciliği müsabakalarında birinci olduklarını söyledi.

İl birinciliği müsabakalarına 4'er kişilik gruplar halinde 2 kız ve 3 erkek takımı olarak katıldıklarını belirten Tosun, müsabakada Kızlar A Takımlarının 15 okul arasında birinci, erkek takımlarının da 49 okul arasında 4'üncülük elde ettiğini anlattı.

Tosun, birinci olan takımlarının 23- 27 Mart tarihinde düzenlenecek bölge elemelerinde Samsun'u temsil edeceğini kaydetti.

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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