Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yapımı devam eden düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özel, projenin hızla tamamlanmasını istedi.

Belediye olarak vatandaşın en çok ihtiyaç duydukları hizmetleri göz önünde bulundurduklarını ve bu yönde çalışmalarını yaptıklarını belirten Özel, "Halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için gayretle çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede ilçemizin önemli bir eksiği olan düğün salonunu da bu yıl içinde faaliyete geçireceğiz." dedi.

Ladik HEM'den kitap bağışı kampanyasına destek

Ladik Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerleri, Samsun İçin Okuma Vakti Projesi'ne destek amacıyla çalışma başlattı.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, Samsun Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan kitap bağışı kampanyasına kursiyerlerin destek verdiğini söyledi.

"Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyası ve Samsun Okuma Vakti Projesi'nin amacı hakkında kursiyerlerine bilgi verdiğini aktaran Ayyıldız, "Kursiyerlerimiz kampanyaya destek vermek için aldıkları veya evlerinde olan kitapları kumbaraya atmadan önce kendileri okudu. kitapta yazılanlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bu kitaplardan başkalarının da yararlanması için kitap bağışında bulunuyorlar." diye konuştu.

Ayyıldız, kursiyerler tarafından 52 kitap bağışı yapıldığını kaydetti.

Özel'den Ladik Belediyespor'a ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Belediyespor'a ziyarette bulundu.

Teknik ekip ve futbolculara baklava ikram eden Özel, yarın Ladik'te oynanacak 1074 Çankırıspor maçı öncesi başarı diledi.

Ladikspor'a güvendiklerini, her zaman destek vereceklerini dile getiren Özel, "Bu hafta içi evimizde güçlü bir rakibimizi konuk edeceğiz. Oyuncularımıza yürekten inanıyorum. Ligin ikinci yarısı yükselişe geçtik. 1074 Çankırıspor'u puansız yollayıp, üst sıralara tırmanışımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Özel, yarın saat 14.00'te Ladik Rahmi Güler Stadı'nda oynanacak maça tüm ilçe halkını davet etti.