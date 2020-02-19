Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, tırnak ve ayak bakımı yapılmayan büyükbaş hayvanlardan yeterli verim alınamayacağı uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, özellikle sıkışık ve kapalı yerde tutulan kültür ırkı sığırların ayağında sorun, tırnağında enfeksiyon oluşabileceğini söyledi.

Hayvanların refahı ve verimin artması için ayak ve tırnak bakımının şart olduğunu vurgulayan Demir, hayvanların tırnağının 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez kesilmesi tavsiyesinde bulundu.

Tırnak bakımı yapılmayan hayvanların uzayan tırnakları arasında biriken ahır pisliklerinin enfeksiyona sebebiyet verebileceğine işaret eden Demir, "Tırnaktaki fazla dokuların ortadan kaldırılması için hayvanlarda tırnak bakımı yapılması gerekir. Tırnağında enfeksiyon, yara oluşan hayvan ayakta durmakta güçlük çeker. Ayakta duramayan hayvan yemliğe gidemediğinden yeterince beslenemez, yem tüketimi azalır. Bu durumda hayvanda et, süt gibi ekonomik kayıplara neden olur." dedi.

Kavak HEM'den şiş ve tığ örücülüğü kursu

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) İŞKUR destekli şiş ve tığ örücülüğü kursu açıldığı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, gelen talep üzerine açılan kursta eğitmen olarak Pınar Mısırlı'nın görevlendirildiği söyledi.

Bin 80 saat süreli kursa 20 bayan kursiyerin katıldığını aktaran Ersoy, "Sağladığı destekten dolayı İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz edindikleri bilgi ve becerilerle kurs bitiminden sonrada evlerinde şiş ve tığ örücülüğüne dayalı ürünlerini yaparak satacak ve aile bütçelerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Mısırlı ise kursiyerlerin el sanatlarını öğrenme ve geliştirme gayreti içinde olduklarını, kursun ardından katılımcılara sertifika verileceğini kaydetti.