Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Çarşamba'da eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan tarafından "Hayata Gülümse Semineri" verildi.

Aslanhan, Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, anne babaların çocuklara yaklaşırken dikkat etmesi gereken konular, çocuklarına yol gösterici olmaları, yeri geldiğinde ebeveyn yeri geldiğinde ise arkadaş şeklinde davranması gerektiği konularında uyarılarda bulundu.

Seminere Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile vatandaşlar katıldı.

Bafra'da motosiklet hırsızlığı iddiası

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bölgeye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki 2 motosikletin çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Motosikletlerin sahibi S.K, araçları 19 Mayıs Caddesi'nde görmesi üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çaldıkları iddiasıyla E.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bafra'da cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir cezaevi firarisi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacınabi Mahallesi'nde Bafra Açık Cezaevi firarisi İ.E.Ç'yi ikametine girmeye çalışırken yakaladı.

Üstünde sahte sürücü belgesi bulunan İ.E.Ç, adli makamlara sevk edildi.

Çarşamba'da kablo hırsızlığı iddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, kablo çaldıkları iddiasıyla 5 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ordu, Sinop ve Samsun'da kablo hırsızlığı yapılması üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Soruşturma sonucunda gece geç saatlerde Çarşamba ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde fındık bahçesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.A. (46), İ.A. (18), S.Ş. (32), M.Ö. (22) ve N.İ. (33) hırsızlık sonucu alındığı değerlendirilen yaklaşık 300 kilogram kabloyu yakarken yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye Başkanı Özel cemevi çevresindeki çalışmaları inceledi

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Köseoğlu Mahallesi Cemevi çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.



Özel, cemevi çevresinde gerçekleştirilen kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sık sık inceleme yaparak aksaklıkların giderilmesi için anında müdahale ettiklerini anlatan Özel, "Fen işleri ekiplerimiz havaların ısınmasıyla saha çalışmalarını hızlandırdı.Yapılan işlerin bir an önce tamamlanıp ihtiyaç alanlarının halkın kullanıma açılması bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşımız yapılan işleri görüp, takdir ediyor. Bizim için önemli olan da bu." dedi.

Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyareti

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Sıralı, İkizdere ve Beyköy mahallelerini ziyaret etti.

Şenay, Sıralı ve İkizdere Mahallesi'nin 1120 rakımlı Sakarca Tepe mevkisindeki ormanlık alana giderek, burada yürütülen köylünün yakacak ihtiyacının üretimi ve orman koruma faaliyetleri hakkında Kavak Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak'tan bilgi aldı.

Daha sora Beyköy Mahallesi'ne geçen Şenay, vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi.

Şenay, ormanların faydalarını anlatarak, "Ormanlar bizim oksijen depomuz. Ormanları korumak sadece orman işletme şefliğinin görevi değildir. Orman köylüsü olarak sizlere de önemli görevler düşüyor. Onun için başta yangın olmak üzere ormanların zarar görmemesi için duyarlı olmamız gerekir." diye konuştu.