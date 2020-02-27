Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğrencilerle Okuyoruz 2" Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda 425 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler bir saat kitap okudu.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu belirterek, "İnşallah burada edineceğiniz okuma alışkanlığını ömür boyu sürdüreceksiniz ve kitap okuyan bir nesil olacaksınız." dedi.

Havza'da çiftçiler bilgilendirildi

Havza Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilere yönelik ayçiçeği tohumu seçimi, gübrelemesi, bakım ve hasadı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kooperatif yönetimi ile özel bir ayçiçeği tohum firmasını iş birliğinde bir tesiste düzenlenen toplantıda, çiftçilere bölgede yetişen ayçiçeği çeşitleri, ekim ve hasat zamanı, ekim şekli, bakımı, ayçiçeği hastalıkları ve hasadı hakkında bilgilendirme yapıldı.



Sunum sonunda çiftçiler, pratik uygulamalar ve sahada yaşadıkları sorunlar hakkında yetkililere karşılaştıkları sorunları aktardı.



Havza Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Etem Kurultay, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin önemli olduğunu, kurum olarak eğitim faaliyetleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ayçiçeği ekim zamanı yaklaşmakta. Çiftçimizin en yüksek verimi alması için doğru tohumu kullanması önemli. Eğitim programımıza katkı veren firma yetkililerine teşekkür ederim." diye konuştu.



Bilgilendirme toplantısına Havza ve Vezirköprü Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin yetkilileri ile çiftiler katıldı.

Vezirköprü'de orman işçilerine MYK belgeleri verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmesi üzerine Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalıştırılacak işçilere sertifikaları verildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, ilçeden 562 kişinin sınava girdiğini söyledi.

Sınavda 471 kişinin belge almaya hak kazandığını belirten Irmak, başarılı olanları tebrik etti.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ise şunları dile getirdi:

"Ormanda çalışan orman köylülerimizin her şeyden önce güvenliği önemli. Amacımız eğitimlerini vererek güvenli ve bilinçli bir şekilde üretim yapmak. Bu aşamada da Mesleki Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmiş oluyoruz. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğümüz personelini de kutluyorum. 2019 yılında yaptıkları çalışmalarda diğer işletmeler arasında birinci sırada yer aldılar. Bu bir ekip başarısıdır. Ben inanıyorum ki 2020 yılında da bu hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Sertifika almaya hak kazanan 448 orman üretim işçisi ile 18'i kadın 23 orman bakım işçisine sertifikaları verildi.