Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi öğrencilerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için program düzenlendi.

Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi öğrencilerinin İdlib'deki şehitlerin acısına ortak olmak ve Esed rejimini protesto etmek amacıyla binayı Türk bayrağı ile donattıklarını söyledi.

Öğrencilerin Türk bayrağı açarak şehitler için saygı duruşunda bulunduğunu ve İstiklal Marşı'nı okuduğunu anlatan Aslankoç, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Kavak'ta "Akıl ve Zeka Oyunları" Atölyesi açıldı

Kavak Gençlik Merkezi tarafından "Akıl ve Zeka Oyunları" atölyesi açıldığı bildirildi.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, atölyenin öğrencilerin yaratıcılık ve düşünme gücünü geliştireceğini söyledi.

Atölyede 40 çeşit oyun ve 26 kursiyer ile çalışmalara başladıklarını dile getiren Altıngöz, "Gençlere yönelik algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme ve işlem becerisi gibi bilişsel becerilerine katkıda bulunmak amacıyla akıl, zeka, işlem, strateji, karma zeka, sözcük mantık ve mekanik oyunları eğitimi verilmektedir. Atölye çalışmaları hafta içi 5 gün ve katılımcı öğrencilerin derslerini aksatmayacak şekilde düzenleniyor. Öğrencilerin eğitimin sonunda Türkiye genelinde düzenlenecek akıl ve zeka oyunları turnuvalarına katılmalarını da sağlayacağız." diye konuştu.

Havza Belediyesi Meclisinde şehitler unutulmadı



Havza Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığındaki toplantı, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunulması ile başladı.



Özdemir, Suriye'de yaşanan insanlık dramına değinerek, "Askerimizin şehit edildiği İdlib'de 4 milyon insan yaşıyor. Silahlı kuvvetlerimiz, İdlib çevresini güvenli hale getirmek için harekat gerçekleştiriyor. Bunda da başarılı olundu. Biz sonuna kadar devletimizin, hükümetimizin, askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Allah birliğimizi, dirliğimiz daim eylesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, emniyet güçlerimizi bu yolda muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Toplantıda, şehitler için dua edilmesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Yapılan görüşmelerde, ilçe merkezinde isim verilmeyen parklara Havzalı şehitlerin isimlerinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Kaymakam Yıldırım'a ziyaret

Çarşamba'da ayakkabı imalatı yapan Mithat Özcan, Kaymakam Şükrü Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette Özcan, Yıldırım'a Çarşamba'nın meşhur yumurta topuk ayakkabısının yapımı ile ilgili bilgi vererek, kullanış açısından çok rahat olduğunu söyledi.



Yıldırım da Çarşamba'nın pek çok yöresel ürünü bulunduğunu vurgulayarak, "Yumurta topuk ayakkabı da bunlardan biri. Bunları Türkiye genelinde ve dünyada daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Konuyla alakalı Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ile bir proje üzerinde çalışıyoruz. Projeyi hayata geçirdiğimizde yumurta topuk ayakkabı da içinde olmak üzere tüm yöresel ürünlerimizi herkese tanıtacağız." diye konuştu.

Özcan, ziyaretin sonunda Yıldırım'a yumurta topuk ayakkabısının minyatürü ile sekiz köşe kasket hediye etti.

Demir'den hayvan yetiştiricilerine uyarı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, yavru buzağı kaybına sebep olan nedenlerin başında ishal geldiğini bildirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda 400 bin dolayında buzağının öldüğüne işaret etti.

Hayvancılıkta ekonomik kazancı elde etmenin en önemli yollarından birinin buzağı kaybını en aza indirmek olduğunu belirten Demir, "Buzağıya anne sütünün verilmesi, bağışıklık sistem için hayati öneme sahip. Doğumdan sonra ilk 2 saat içinde buzağıya mutlaka ağız sütü verilmeli. Çünkü, yavrunun ana karnında beslenmesi sırasında bağırsaklarda biriken atıkların atılmasında ağız sütünün önemi çok büyük." dedi.

Ağız sütünü pişirmek veya yüksek sıcaklıklarda çözündürerek buzağıya verilmesinin sakıncalı olduğunu vurgulayan Demir, buzağıların beslenmesi yanında barınaklarının hijyenine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.