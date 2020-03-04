Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Kavak Orman İşletme Müdür Vekili Meryem Burçin Irmak, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

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Kavak Orman İşletme Müdür Vekili Meryem Burçin Irmak, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Yeni kurulan Kavak Orman İşletme Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilen Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Şenay'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şenay, Irmak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Amasya Orman İşletme Bölge Müdürü Halil Oflu da bulundu.

Yeni kurulan Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne Asarcık, Akdağ, Akdoğan, Aksu, Boğaziçi, Çağlayan, Çakıralan, Elmalı, Havza, Kavak, Ladik ve Mahmutlu orman işletme şefliklerinin bağlandığı öğrenildi.


Ladik Belediyesi çalışmaları

Ladik Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Kabacagöz Mahallesi'nde stabilize yol yapımına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, hava şartlarının elvermesi halinde bu yıl içinde yolu olmayan mahalle bırakmayacaklarını söyledi.

İlçeye bağlı hiçbir mahalleyi ayrıştırmadan hizmetleri eşit şekilde mahalle sakinlerine ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Özel, "Gerek şehir içinde gerek kırsal mahallelerde hizmetlerimizle var olmaya devam ediyoruz. Havaların da ısınmasıyla çalışmalarımızı hayata geçirmekteyiz. Yaptığımız program dahilinde Kabacagöz Mahallesi'nde yol çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Özel'den Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'a ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u ziyaret etti.

Özel, Vakıflar Genel Müdürlüğüne getirilen Ersoy'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Ersoy da Özel'e teşekkür ederek, kendisinin de Ladik ilçesini ziyaret edeceğini ifade etti.

Özel, ziyaretinde Ersoy'a fincan takımı hediye etti.

Ladik HEM'de yeni kurslar açılacak

Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) çeşitli alanlarda kurs açılacağı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği, okul taşıtları rehber personel eğitimi ile ebru kursu açacaklarını söyledi.

Açılacak kursların 8 ila 152 saat arasında değişen sürede olacağını aktaran Ayyıldız, kurslara katılmak isteyenlerin 10 Mart'a kadar başvurabileceklerini belirtti.

Meryem, Ladik, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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