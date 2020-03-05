Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Samsun Okuma Vakti Projesi'ne tam destek verdiklerini belirtti.

Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında "Her yere kitap her yerde kitap" sloganıyla 1 milyon kitap hedefiyle başlatılan kitap bağışı etkinliğine Ladik'te yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi oluşturmak adına kitap toplama kampanyasının devam ettiğini dile getiren Sezik, "Burada önemli olan kitapçıdan bir kitap alıp kumbaraya atmak değil. Alınan bir kitap önce bağış yapacak kişi tarafından anlaşılır şekilde okunmalı, analizi, değerlendirmesi yapılmalı. Eğer bu kitap okuyucusuna bir şeyler kazandıracaksa başkalarının da yararlanabilmesi için bağışta bulunmalı." dedi.

Özel, hayvanlar için oluşturulan geçici barınağı inceledi

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, köpek yavrularının kış mevsimini sıcak yuvada geçirebilmesi için oluşturulan geçici barınakta incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Özel, barınakta Ladik Belediyesi tarafından yavrulara sahip çıkıldığını söyledi.

Son zamanlarda sosyal medya mecralarında ve basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Özel, "Kimliği belirsiz kişilerce hastalanan, araç çarpması sonucu yaralanan ve ölen hayvanlar korunak çevresine terk edilmiş. Bu istenmeyen görüntülerin sebebi sanki Ladik Belediyesiymiş gibi sosyal medya hesaplarından gerçek dışı paylaşımlar yapılmıştır. Burada yavruların sağlığı gayet iyi. Rahatsız edici herhangi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Gönüllü personel tarafından köpeklerin bakımlarının yapılıp yemeklerinin verildiğini aktaran Özel, "Hastalanan köpeklerin tedavileri uzman kişilerce yapılıp ihtiyaçları giderilmiştir. Yüce Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. İnancımız gereği bütün canlılara karşı merhametli olmalıyız. Bu güzelliklere kim kasten kıymak ister ki. Onlara hep birlikte sahip çıkalım. İmkanı olan vatandaşlarımız evlerinin önüne kapların içinde yemek atıkları ve su bıraksın. Merhamet, sevgi ve hoşgörü medeniyetinden hayvanlar da nasibini alsın." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdin'den Ladik ziyareti

Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, Ladik Halk Eğitim Merkezinde (HEM) incelemede bulundu.

Erdin, Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız'dan kurs çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi aldı.

El sanatlarının öğretilmesine ve geliştirilmesine yönelik kurslar hakkında kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle sohbet eden Erdin, istek ve sorunlarını dinledi.

Kursların önemine dikkati çeken Erdin, "Bu kurslarda öğrendiklerinizi evlerinizde, boş zamanlarınızda değerlendireceksiniz, üretken olacaksınız. Yaptığınız el ürünlerini gerektiğinde satıp, elde ettiğiniz gelir ile aile bütçenize katkıda bulunacaksınız." dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Güven de bulundu.

Nazmiye Demirel Ortaokulunda "Kariyer günleri"

Bafra ilçesinde Nazmiye Demirel Ortaokulunda kariyer günleri etkinliğinin konuğu Bafra Devlet Hastanesi kadın doğum uzmanı Dr. Gamze Keleş oldu.

Keleş, öğrencilik hayatında disiplinli ve çok çalışmasının karşılığını aldığını, her öğrencinin bir hedef belirleyerek bu hedefe ulaşması için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.



Öğrencilere rol model olan ve onlarla eğlenceli ve keyifli bir söyleşi geçiren Keleş, mesleki konularda sordukları soruları da yanıtladı.