Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Muhittin Oytun, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Oytun, ziyaretinde, Şenay'a Mehmetpaşa Mahallesi'nde yeni yapılan 250 yataklı öğrenci yurdu çalışmaları ile mevcut KYK öğrenci yurdunda kalan Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yapılması planlanan proje ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, KYK yurdunu en kısa zamanda ziyaret edeceğini, öğrenciler tarafından düzenlenmesi planlanan ilkbahar etkinliklerine de katılacağını kaydetti.

Ladik'te İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Ladik Belediyesi tarafından organize edilen ve İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen mevlit programı, Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Gazilere ise sağlık dolu bir ömür diliyorum. Ülkemiz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadı, asla unutmayacak. Ülkemizin geleceğini tehdit altına almak isteyenlere dün fırsat vermediğimiz gibi bugün de yarın da vermeyeceğiz. Semaya kalkan ellerimiz ve dualarımızda her zaman aziz Mehmetçiğimizle birlikte olduğumuzu gösterdik. Dualarımız Mehmetçiklerimizle birlikte." dedi.

Programa Kaymakam Sedat Sezik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler, İlçe Müftüsü Ünal Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Havza'da şiir dinletisi gerçekleştirildi

Havza'da "Değerlerimiz ile yaşıyoruz" projesi kapsamında şiir dinletisi düzenlendi.

Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen dinletide, öğrenciler tarafından koro ve solo olarak milli ve manevi değerleri anlatan Mevlana, Yunus Emre'nin eserleri seslendirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, hazırlanan projeden ötürü okul idaresi ve öğrencileri tebrik ederek, "Bu günler millet olarak birlik ve beraberliğimizi gösterme günü. Öğrencilerimizin şehitlik, millet, bayrak ve manevi olarak bilinçli nesiller olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki bugünün gençlerinin, yarının büyüklerinin omuzlarında bu ülke yükselecektir." dedi.

Okul müdürü Eyüp Aydoğdu da görevlerinin sadece ders vermek olmadığını, öğrencileri iyi birer insan olarak yetiştirmeyi de görev bildiklerini ifade etti.