Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere ilkbahar dönemi ekimiyle ilgili uyarılarda bulundu.

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Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere ilkbahar dönemi ekimiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Aslankaya, ilçede yaklaşık bir ay sonra mısır, ayçiçeği, nohut ve fasulye gibi yaz tahıl ürünlerinin ekim çalışmalarına başlanılacağını belirtti.

Çiftçilerin ekim yapmadan önce toprağı iyi hazırlaması, tahlil sonuçlarına göre ihtiyaç duyduğu gübre ve sertifikalı tohum kullanması gerektiğini anlatan Aslankaya, "Ayrıca kullanacakları tohum görülebilecek çeşitli hastalıklara karşı da ilaçlanmalı. Çiftçilerimiz bu tavsiyelere uymaları halinde daha kaliteli ve verimli ürün elde edeceklerdir." dedi.

Aslankaya, çiftçilerin sertifikalı tohum kullanılması halinde elde edilecek hasattan bir sonraki yılın tohumluk ihtiyacının da karşılanabileceğini kaydetti.

Öte yandan Kavak'ta 15 bin dekar arazide ilkbahar dönemi ekimi yapıldığı öğrenildi.

- TEMA Kavak sorumlusu Tosun'dan erozyon uyarısı

TEMA Vakfı Kavak sorumlusu Cumhur Tosun, erozyona karşı en etkin mücadelenin ağaçlandırma olduğunu söyledi.

Tosun, AA muhabirine, özellikle taşkın dolayısıyla her yıl milyonlarca ton verimli arazinin heba olduğunu vurguladı.

En fazla erozyonun görüldüğü dere ve göl kenarlarının ağaçlandırması gerektiğini belirten Tosun, "Dere ve ırmaklarımız da meydana gelen sel suları erozyona neden oluyor. Erozyona karşı en etkili mücadele ağaçlandırma çalışmalarıdır. Bunun için özellikle dere ve göl kenarlarında arazileri olan vatandaşlarımız yapacakları ağaçlandırma ile erozyonun önüne, yani arazilerinin heba olmasının önüne geçecektir." diye konuştu.

Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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