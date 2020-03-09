Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Kavak Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüler ilçedeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Kavak Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüler ilçedeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette gençlik liderleri ve gönüllüler, özel eğitim öğrencilerine neşeli bir gün geçirdi.

Rehabilitasyon merkezi bahçesinde yapılan çeşitli etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, "Gençlik liderleri ve gönüllülerimizle birlikte rehabilitasyon merkezine gittik. Orada özel eğitimli öğrencilerle yönelik ok atma, top oynama gibi bir çok çeşitli etkinlik düzenledik. Birlikte oynadık. Çeşitli gösterilerde bulunduk. Burada çocuklarımızla ilgilenerek gençlerimiz arasında farkındalık oluşturduk." dedi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Tekinarslan da Altıngöz'e ziyaretlerinden ve düzenledikleri etkinliklerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kavak'ta 63 yıllık terzi mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Kavak ilçesinde 76 yaşındaki Sami Bekdemir, ilerleyen yaşına rağmen terzilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Bekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil teknolojinin gelişmesi ile büyüyen hazır giyim sektörünün terziliği de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Terzilik mesleğine giderek ilginin azaldığını belirten Bekdemir, bir zamanların gözdesi terzilik mesleğinin hazır giyime yenik düştüğünden mesleği sürdürecek çırak bulmakta zorlandıklarını anlattı.

Terziliğe 13 yaşında çırak olarak başladığını ifade eden Bekdemir, "Merhum terziler Hicabi Sezgin ve Hüseyin Sarıcaoğlu'nun yanlarında meslek öğrendim. 13 yaşında çırak, 15 yaşında terzi oldum. O zamanlar talep çok olduğundan terzi çırağı olabilmek için yer bulunamıyordu. Şimdi çırak arıyoruz ama kimse terzi çırağı olmuyor. Haliyle terzilik yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 76 yaşındayım ve emekliyim. Ama bir türlü makinemin başından ayrılamıyorum. Üzülüyorum. Yaptığım sökük, yırtık dikmek, pantalon paçalarını, ütü gibi işlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Başkan Özel'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Bem-Bir-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kukuş ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Özel'i ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm emekçi kadınlar adına Başkan Özel ve Belediyenin kadın çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Özel, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Bem-Bir- Sen'e tüm emekçi kadınlar adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Dünya Kadınlar Günü, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:42 Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı
19:40 - Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor
19:38 Merkel'den AB-Türkiye mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek Açıklaması
19:38 Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
19:36 Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 19:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]