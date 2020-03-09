Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüler ilçedeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette gençlik liderleri ve gönüllüler, özel eğitim öğrencilerine neşeli bir gün geçirdi.

Rehabilitasyon merkezi bahçesinde yapılan çeşitli etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, "Gençlik liderleri ve gönüllülerimizle birlikte rehabilitasyon merkezine gittik. Orada özel eğitimli öğrencilerle yönelik ok atma, top oynama gibi bir çok çeşitli etkinlik düzenledik. Birlikte oynadık. Çeşitli gösterilerde bulunduk. Burada çocuklarımızla ilgilenerek gençlerimiz arasında farkındalık oluşturduk." dedi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Tekinarslan da Altıngöz'e ziyaretlerinden ve düzenledikleri etkinliklerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kavak'ta 63 yıllık terzi mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Kavak ilçesinde 76 yaşındaki Sami Bekdemir, ilerleyen yaşına rağmen terzilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Bekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil teknolojinin gelişmesi ile büyüyen hazır giyim sektörünün terziliği de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Terzilik mesleğine giderek ilginin azaldığını belirten Bekdemir, bir zamanların gözdesi terzilik mesleğinin hazır giyime yenik düştüğünden mesleği sürdürecek çırak bulmakta zorlandıklarını anlattı.

Terziliğe 13 yaşında çırak olarak başladığını ifade eden Bekdemir, "Merhum terziler Hicabi Sezgin ve Hüseyin Sarıcaoğlu'nun yanlarında meslek öğrendim. 13 yaşında çırak, 15 yaşında terzi oldum. O zamanlar talep çok olduğundan terzi çırağı olabilmek için yer bulunamıyordu. Şimdi çırak arıyoruz ama kimse terzi çırağı olmuyor. Haliyle terzilik yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 76 yaşındayım ve emekliyim. Ama bir türlü makinemin başından ayrılamıyorum. Üzülüyorum. Yaptığım sökük, yırtık dikmek, pantalon paçalarını, ütü gibi işlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Başkan Özel'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Bem-Bir-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kukuş ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Özel'i ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm emekçi kadınlar adına Başkan Özel ve Belediyenin kadın çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Özel, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Bem-Bir- Sen'e tüm emekçi kadınlar adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.