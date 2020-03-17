Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Özel, zabıta ekiplerince ilçede iş yerleri ve marketlerde hem hijyen hem de haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin denetim yapıldığını belirtti.

Özel, ilçede denetimlerin artacağını aktardı.

Havza Muhtarları Derneği'nde istişare toplantısı

Havza Muhtarları Derneği mart ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek binasında gerçekleşen toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam muhtarlara kenevir ekimi hakkında bilgiler verdi.

Kenevir ekimi için müracaat, ekim, gübreleme, çapa ve hasat hakkında bilgi veren Sağlam, "İlçemizdeki ürün çeşitliliğini artırmamız için önemli bir avantaja sahibiz. Keneviri işleyecek fabrika ilçemizde kurulacak. Bu ürüne sahip çıkmamız hem ilçemiz için hem de ülkemiz adına önemli." dedi.

Kenevirin savunma sanayinde ve birçok sanayi dalında kullanılan stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Sağlam, "Ülkemizde yetişen kenevir Amerika ve Avrupa'da ekimi yapılan kenevirlerden çok daha kaliteli ve verimli. Vezirköprü'de ekim alanı bin 500 dekara ulaştı. Havza'da da bunu başarabiliriz." diye konuştu.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise Havza'da bir süredir alternatif ürün arayışı içinde olduklarını belirterek, "Kenevir alternatif bir ürün olması yanında ülkemizde ekimi yeniden yapılmaya başlamıştır. Kenevir büyüklerimizin bildiği adıyla bu bölgede kendir olarak anılmaktadır. İlçemize işleme fabrikası kurulmak isteniyor. Halk arasında anlatıldığı gibi yasal bir zorluk yok, fabrika tohum, gübre, hasat ve nakliyeyi kendisi yapacağını belirtmektedir. Çiftçimizden deneme amaçlı olsa bile arazilerinden 1-2 dönüm ekmelerini istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ise kurulacak fabrikaya sahip çıkmak adına kenevir ekimine mahalle muhtarlarının öncülük etmesini isteyerek, "Bu şekilde ilçemizde hem istihdam olacak hem de çiftçilerimiz daha fazla kazanma imkanı bulacak." dedi.

Çavdar, muhtarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri de hatırlattı.

Toplantının son bölümünde, Sağlam ve Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç muhtarların kenevir ekimi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Nurhan Yapıcı Özel, Kenevir, Ladik, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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