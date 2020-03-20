Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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7 saat önce

Ladik Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Biz Alışverişinizi Yaparız" kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Ladik Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Biz Alışverişinizi Yaparız" kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kampanya kapsamında ilçede yardıma muhtaç 65 yaş üstü, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve eczane siparişlerini kapıda teslim etme kararı aldıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında koronavirüs yardım ekibi kurduklarını belirten Özel, "Koronavirüs tehdidi tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın market ve eczane siparişlerini karşılama amacıyla ekip kurduk. Vatandaşlarımız, '0362 771 30 30' ve '0543 405 42 33' numaralı telefonları arayıp siparişlerini verebilecek. Kendileri evlerinde oturacak, hiç dışarı çıkmadan koronavirüs yardım ekibi kendilerine ulaşan siparişleri market ve eczaneden alarak kapıda kendilerine teslim edecek." dedi.

Kavak HEM'de örgü bebek satışları

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) kurslarda üretilen örgü bebek satışlarına başlandığı bildirildi.

Örgü bebek kursuna katılan kursiyerlerin aldığı karar üzerine HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, telefon ve internet ortamında aldıkları 15 örgü bebek siparişini PTT Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Ersoy, il içi ve dışı pek çok yerden telefon ve internet ortamında sipariş aldıklarını belirterek, "Örgü bebekleri ücreti teslimatta veya peşin tahsil etmek üzere kargo ile gönderiyoruz. Örgü bebek satışından elde edilen gelir kurs masraflarını karşıladığı gibi kalan miktar kursiyerlerin ev ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

Koronavirüs, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:48 Kaynak: AA

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