Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

7 saat önce

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla belediye olarak mücadele ettiklerini söyledi.

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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla belediye olarak mücadele ettiklerini söyledi.

Özel, belediye temizlik işçileri tarafından yol ve sokakların sabunlu ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildiğini belirtti.

Koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını anlatan Özel, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında ilaçlama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, koronavirüs tehdidine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ladik'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı

Kaymakamlık öncülüğünde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kaymakam Sedat Sezik, İçişleri Bakanlığının, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlandırması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 7/24 görevi başında olduğunu belirtti.

Sezik, "İlçemizde sokağa çıkması kısıtlanan, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, hayatlarının ve yaşamlarının kolaylaştırma noktasında belediyemiz, kolluk görevlilerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, sosyal çalışanlarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın her kademeden personeliyle sahadayız." dedi.

Kaymakam Sezik, kapsam dahilindeki vatandaşların 112, 155 ve 156 telefon hatları ile oluşturdukları 0544 2955856 whatsapp iletişim hattından Vefa Sosyal Destek Gurubu'na ulaşabileceklerini kaydetti.

Marketlerin çalışma saatlerine düzenleme

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında market çalışma saatleri ve müşteri kabulünde düzenleme yapıldığını bildirdi.

Şenay, İçişleri Bakanlığınca Valiliklere gönderilen ek genelgeye göre tüm marketlerin 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vereceğini ve ayrıca market içinde aynı anda en fazla 10 müşteri olması gerekeceğini belirtti.

Kaymakam Şenay, ek genelgeye göre ayrıca tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebileceğini kaydetti.

Kavak'ta hastanelerde randevu sistemi geçici olarak durduruldu

Kavak ilçesinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, alınan tedbirlere ilave olarak uygulanmakta olan Merkezi Hekim Randevu Sisteminin geçici olarak durdurulduğunu ve erişime kapatıldığını söyledi.

Kavak Devlet Hastanesinde acil sağlık hizmetleri ve koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet verileceğini belirten Kaymakam Şenay, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi hizmetleri ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği geçici olarak durdurularak erişime kapatılmıştır. Yapılacak herhangi bir değişikliğe kadar hastanemizde acil sağlık hizmetleri ve koronavirüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında hizmet verilmeye devam edilecektir." dedi.

19 Mayıs'ta koronavirüs tedbirleri

19 Mayıs ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtti.

"Dünyaya yayılan bu virüs elle temas edilen her yerde olabilir." diyen Topaloğlu, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve el hijyenine önem vermeleri uyarısında bulundu.

Koronavirüs, Kavak, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:32 Kaynak: AA

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