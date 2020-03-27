Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerle ilgili, "Hayat eve sığar. Evde kal" çağrısında bulundu.

Şenay, koronavirüs salgının önüne geçmek için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini hatırlattı.

Uygulamanın büyüklerini eve hapsetmek için değil, sağlıkları bakımından alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Şenay, "Yaşlı olsun, genç olsun bu konuda alınan kararlara riayet edersek, koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağız. Sonuçta kazanan bizler, memleketimiz olacak." dedi.

Şenay, 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyacını karşılamak için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Terme'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları

Terme'de Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Terme Belediyesi tarafından evinden çıkamayan vatandaşlara temel gıda yardımı yapılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri de market ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı oluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da vatandaşların sağlık kontrolleri gerçekleştirerek ilaç tedariği sağlanıyor.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, koronavirüs mücadelesinde gece gündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızdan tek talebimiz, bu süreçte biraz daha konuya duyarlı olmaları ve evde kalmaları. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizi seferber ettik. Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz." dedi.

Diğer yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında Terme Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 34 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan bağışı otobüsü ilçeye geldi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste üç gün boyunca 34 ünite kan bağışı toplandı.

Koronavirüs tedbirleri gereği kan bağışçıları tek tek kabul edilirken, kan bağışı sayısında düşüş yaşandığı gözledi.

Kızılay, son günlerde azalan kan stoklarını tamamlamak için kan bağışçılarına, "Kan dostum, kötü günleri hep beraber atlattık. Sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et." şeklinde mesaj attı.

Havza'da koronavirüs tedbirleri

Havza'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından süt ve süt ürünleri pazarı ile Kevser Parkı'nda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Birimi ise sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, esnek mesai uygulamasına başladıklarını, özellikle İŞKUR başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle belediye binasına gelenlerin ateşini ölçtüklerini söyledi.

Son günlerde özelikle büyük şehirlerden ilçeye geri dönüşler olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçe dışından ilçemize gelen vatandaşlardan ricamız, kendi karantina ve tecritlerini uygulamaları, 14 gün kuralına uymaları. 14 gün içinde kendilerinde yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerin görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri toplum sağlığı açısından önemli. Yine kronik hasta ve 65 yaş üstü büyüklerimizin getirilen yasaklara kendi sağlıkları için uymaları çok önemli."