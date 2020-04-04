Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden 374 ihtiyaç sahibi ailenin yararlanacağı bildirildi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin zor durumda kalmaması için ilçeleri adına hane başı biner lira olmak üzere 374 bin liranın gönderildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere biner lira sosyal yardımın dağıtılmasına devam ettiklerini anlatan Şenay, "İlçemizde ihtiyaç sahibi 374 aile Kaymakamlığımızca değil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Yardımlar jandarma görevlilerimiz tarafından kapılarında hak sahibi vatandaşlarımıza imza karşılığı teslim ediliyor." dedi.

Şenay, ilçelerinde 195 aileye dağıtım yapıldığını, kalanların da hafta sonuna kadar teslim edileceğini kaydetti.

Ladik Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan 751 vatandaşın ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nun oluşturulduğunu aktardı.

Ladik Vefa Sosyal Destek Merkezi'nin günün 24 saati görev başında olduğunu belirten Sezik, "119 personel ve 7 araç ile toplamda 751 kişinin banka işlemleri ile ilaç ve gıda ihtiyaçları karşılanarak kendilerine kapıda teslim edilmiştir. Son olarak yaş sınırının indirilmesi dolayısıyla hizmet kapsamına 60 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları da aldık." diye konuştu.

Havza'da koronavirüse karşı çalışmalar sürüyor

Havza Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı taksi duraklarına maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Maske takma zorunluluğunun ardından harekete geçen Havza Belediyesi, ilk etapta taksi duraklarına maske dağıttı.

Belediye tarafından ayrıca il giriş ve çıkışlarını kontrol için oluşturulan kontrol noktasında görevi polislere de maske verildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni açıklanan tedbirleri hatırlatarak, "Pazar yerleri ve market gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildi. Halkımıza buralarda ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçemizde hafta içi faaliyet gösteren şehir içi minibüslerine de maske dağıtımı gerçekleştirilecek. Halkımızda alınan kararlara uymaları önemli. Lütfen evde kalalım." diye konuştu.

Sosyal destek ödemesini jandarma dağıttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur vatandaşlara verilen biner liralık destek ödemeleri ve düzenli merkezi sosyal yardımlar, hak sahiplerine jandarma ekipleri tarafından kırsal mahallelerde evlerinde ulaştırılıyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde PTT aracılığı ile hane başına verilen biner lira ödemesi ile yaşlı, engelli aylığı gibi yardımlar, vatandaşların PTT şubelerinde yoğunluk oluşturması üzerine koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan iki ekip tarafından hak sahiplerine veriliyor.

Sosyal yardımlardan faydalanan 115 hak sahibine paraları, jandarma ekipleri tarafından teslim edildi.