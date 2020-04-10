Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Ladik Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine el dezenfektan aparatları yerleştirildi.

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Ladik Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine el dezenfektan aparatları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, vatandaşların çoğunlukta bulundukları İlçe Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Belediye, PTT ve Ziraat Bankası önü gibi şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatları yerleştirdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinin oldukça dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Özel, "Koronavirüs salgınının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmamak gerekir. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Binlerce insanın canına mal olan bu virüs temas yoluyla da geçebildiği için hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın sağlığını ve sıhhatini düşünerek bu tür uygulamalara önem veriyoruz." dedi.

Özel, el dezenfektan aparatlarının belediye görevlileri tarafından periyodik olarak kontrol edileceğini kaydetti.

Bafra Belediyesi vatandaşlara maske dağıtıyor

Bafra Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

Bafra Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından pazar yerleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, belirli alanlara dezenfektan aparatları da yerleştirdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların bu süreçte maske takmayı alışkanlık hale getirmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Hepimizin sağlığı için lütfen toplu alanlarda maske takmayı ihmal etmeyelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Bizler bu süreçte sizlerin yanınızdayız. İnanıyoruz ki bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacak, tekrardan eski güzel günlerimize kavuşacağız." diye konuştu.

Havza Belediyesine 100 çöp konteyneri gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tarafından yürütülen Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi kapsamında Havza Belediyesine 770 litrelik 100 çöp konteyneri gönderildi.

Konteynerleri inceleyen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'tan bilgi aldı.

Konteynerlerin hızlı şekilde ilçe merkezinde kullanılmaya başladığını belirten Özdemir, "Kovid-19 salgını nedeniyle halkımızın evde kalma süresi uzadı. Buna bağlı olarak evsel atıklarda artış gözlenmekte. Oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek ve halk sağlığının korunması açısından başvurumuz üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin ettiğimiz konteynerler elimizi güçlendirdi." dedi.

Öte yandan koronavirüs bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Bu kapsamda Sondaj ve Çay mahallelerinde dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.

Havza Belediyesinden maske ve eldiven için atık kutusu

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tıbbi atık olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin toplanması için özel atık kutuları halkın yoğun olduğu alanlara ve kamu binalarına yerleştirildi.

Çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kamusal açık ve kapalı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Kullanılan maske ve eldivenlerin gelişigüzel atılarak başkalarının riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Atılan koruyucu malzemeler sağlık için tehdit oluştururken çevre kirliliğine de sebebiyet vermekte. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutularına atmaları." dedi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Havza Belediyesi ile başlatılan maske üretimi çalışması kapsamında üretilen 1500 maske de belediyeye teslim edildi.

Koronavirüs, Ladik, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:00 Kaynak: AA

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