Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, halk pazarını ziyaret etti.

Ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak halk pazarına gelen vatandaşlara maske dağıtan Özel, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını, sebze ve meyvelere elle temas edilmemesini istedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tüm kurumlarla birlikte ortaklaşa gereken önlemlerini aldıklarına dikkati çeken Özel, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Salgınla ancak birlikte hareket edersek başa çıkabiliriz. Ladik Belediyesi ve tüm kurumlarımızla koronavirüse karşı savaşımızı açtık. Tedbirlerimizi aldık fakat bizim aldığımız önlemlerin dışında vatandaşlarımızın da kendi önlemlerini almaları gerekiyor." dedi.

Kavak'ta iş yerlerlerini kapatan esnafla toplantı

Kavak ilçesinde Kovid-19 salgınına karşı yapılan mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnafa yönelik toplantı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, önlemler kapsamında iş yerleri kapatılan 29 kahvehane işletmecisinden 25'i katıldı.

Toplantıda kapatılan işletmelerin durumu ve değerlendirmesi görüşüldü.

Toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Güney de bulundu.