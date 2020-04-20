Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 2. Faz destek ödemelerinden ihtiyaç sahibi 456 hanenin yararlanacağı bildirildi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Kovid-19 salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin zor durumda kalmaması için ilçedeki ihtiyaç sahibi haneler adına 1000'er lira olmak üzere 456 bin liranın gönderildiğini söyledi.

Şenay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için gönderilen 1000'er lira sosyal yardımı dağıtımının birkaç gün içinde tamamlanacağını ifade etti.

Kavak'ta daha önce 374 ihtiyaç sahibi aileye 1000'er lira ödeme yapıldığını belirten Şenay, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 456 haneye ödenecek 1000'er lira 2. Faz Destek Ödemeleri ile birlikte destekten yararlanacak aile sayısının 830, destek miktarının da 830 bin liraya yükseleceğini kaydetti.

Başkan Özel'den 65 yaş üstü kişilere moral ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için moral ziyareti başlattı.

İbi Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret eden Başkan Özel, yaşlılara ihtiyaçlarının olup olmadığını sorup, herhangi bir talepleri olduğu taktirde belediyenin ihtiyaçlarını anında yerine getireceğini söyledi.

Koronavirüs salgınının sona erdirilmesinde belirlenen kurallara uyulması gerektiğine dikkati çeken Özel, "Ladik'te hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini arzuluyor ve bu yönde hizmet üretiyoruz. Hele bunlar bir de yaşlı ve kimsesizse, onların başımızın üstünde yeri var. Salgın sebebiyle sokağa çıkamayan yalnız yaşayan yaşlılarımız bir ihtiyaçları olduğunda bize ulaşsınlar, ulaşamazlar ise muhtarlarımız aracılığıyla bildirsinler. Siz sağlığınız için evde kalın, biz her daim yanınızdayız." dedi.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Özel, sosyal mesafe ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunup, maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi.