Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Nisan günleri ilçede hizmet yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Nisan günleri ilçede hizmet yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Şenay, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararının açıklanmasının ardından ilçede akaryakıt ihtiyacının karşılanması yönünde mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu konuda tebligat ve duyuruların yapıldığını dile getiren Şenay, nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.

Buna göre Kavak'ta nöbetçi olarak hizmet verecek akaryakıt istasyonları şu şekilde olacak:

"23 Nisan Perşembe günü saat 00.00 ile 24.00 arasında Haştaşdemir Petrol (Total), Topkara Petrol (Lukoil), Menemenciler Petrol (Petrol Ofisi), 24 Nisan Cuma günü Haştaşdemir Petrol (Total), Çavuşoğlu Best Petrol, Tuğba Petrol (Termo), 25 Nisan Cumartesi günü saat Haştaşdemir Petrol (Total), 1. Yol Shell Petrol, Doğu Petrol (Petrol Ofisi), 26 Nisan Pazar günü Haştaşdemir Petrol (Total), ANY Shell Petrol ve Yücel BP Petrol."

Özel'den yaşlılara ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ve yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Belediye meclis üyelerinin de katılımıyla yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret eden Özel, onlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Mahalle sakinleriyle de görüşen ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunup, maskesi olmayan vatandaşlara maske veren Özel, "Tecrübeleriyle geçmişten geleceğe köprü kuran, varlıklarıyla gurur duyduğumuz, gölgelerinde hayat bulduğumuz büyüklerimizin hayatlarını kolaylaştırmak en öncelikli vazifemizdir. Özellikle bu zor günlerde onlara hürmet etmek, ziyaret etmek ve moral vermek hem bizleri hem de yaşlılarımızı ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

Kavak'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıldı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçede çalışan sayısı 10'dan fazla olan tüm işletmeler ile Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) firmalara maske dağıtımı yapıldığını söyledi.

Çalışanların ve vatandaşların salgına karşı sağlık ve güvenlikleri için devletin elindeki tüm imkanları kullandıklarını anlatan Şenay, "Maske dağıtımı sırasında çalışanlara ayrıca virüs salgınından korunulması, hijyen ve mesafe kurallarına uyulması konuları anlatıldı." dedi.

Havza'da nikahlar azaldı

Samsun'un Havza ilçesinde koronovirüs nedeniyle birçok nikah ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünya evine girecek çiftleri de etkiledi. Havza Belediyesi Nikah Memurluğuna başvurularda ciddi azalma görüldü.

Nikah kıydıracak çiftlerin nikah akitleri ise hijyen kuralları alınarak gerçekleştirilmekte.

Bir önceki yılın aynı dönemde 70 nikah yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 12 oldu.

Havza Belediyesinde nikahları kıyılacak Şehri Dikmen ve Şaban İşler çifti, koronavirüs önlemlerini aldı ve maskelerini takarak nikah salonuna geldi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde nikah salonunda gerçekleştirilen törende imza atan genç çift, nikah şahitlerinin eşliğinde dünya evine girdi.

Başkan Özdemir'den 23 Nisan çağrısı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100. yıl kutlaması için 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de herkese bayrakları ile balkonlarına çıkma çağrısında bulundu.

Özdemir, koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle bu yıl meydanlarda kutlanamayacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Havza halkını ev balkonlarında bayrakları ile İstiklal Marş'ını okumaya davet ederek, Temellerinin Havza'da atıldığı Cumhuriyetimizin simgesi, milletimizin iradesinin ve egemenliğinin en güçlü sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşını idrak edeceğimiz 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00'de evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okuyarak, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak kutlayacağız. Tüm Havzalı hemşerilerimizi ay yıldızlı bayrakları ile balkonlara bekliyoruz." dedi.

Koronavirüs, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:50 Kaynak: AA

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