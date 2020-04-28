Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Asarcık'ta daha önce cumartesi günleri kurulan halk pazarının çarşamba günü açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, halk pazarının kurulacağı 2 Mayıs Cumartesi gününün 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününe denk geldiğini söyledi.

Böylece hem pazar esnafının elindeki ürünlerin ziyan olmayacağını hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten Kılağuz, "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların devlet tarafından alınan tedbirlere uyması gerekir. Pazar alışverişlerinde tedbirli olmalı ve ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır." dedi.

Başkan Özel'den ziyaretler

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel yalnız yaşayan yaşlılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Özel, Hızarbaşı, Yuvacık, Yumaklı ve Karaabdal mahallelerindeki yaşlıları ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Çocuklara da hediyeler veren Özel, "Bu Ramazan her zamanki Ramazanlardan daha da farklı. Koronavirüs salgını nedeniyle hali hazırdaki zor şartları daha da zorlaşan vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya dikkat ediyoruz. Özellikle yalnız yaşayan büyüklerimizi sık sık ziyaret edip, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor ve sıkıntılarını gideriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da hanelerine ramazanın bereketini ulaştırıyoruz." dedi.

Ziyaretlere Belediye Meclis Üyesi Adnan Topal da katıldı.