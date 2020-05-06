Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Bafra İlçe Müftülüğü koronavirüs salgınına karşı camilerde ibadet yapılamaması üzerine sosyal medya üzerinden vaaz yayını başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararlar çerçevesinde Bafra İlçe Müftülüğü, ramazan ayı boyunca vatandaşların vaazlardan mahrum kalmaması için yeni bir uygulama başlattı.

Sunuculuğunu Yıldız Cami İmamı Murat Topal'ın yaptığı yayına ilçe vaizleri ve ilçede görevli imamlar katılıyor. Program "2020'de Ramazan" adı altında her gün saat 18.30'da yayınlanıyor, Programda ayrıca, Kur'an-ı Kerim'den örnek aileler ve mahremiyet gibi her gün farklı konular ele alınıyor.

Yine ramazan ayı boyunca sosyal medya üzerinden güne özel birer ayet, hadis ve dua paylaşılıyor. Uygulama ramazan ayı boyunca her gün devam edecek.

Belediye Başkanı Özel ziyaretlerini sürdürüyor

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yalnız yaşayan ve evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler hakkında da vatandaşlara bilgi veren Özel, "Ziyarette bulunduğumuz mahallelerde, büyüğünden küçüğüne herkesle ramazanın manevi iklimini yaşatmaya çalışıyoruz. Değerli büyüklerimizle, sevgili yavrularımızla ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi ramazanı yaşıyoruz." dedi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'dan zekat açıklaması

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs tehdidi dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların zekat ve fitrelerini istedikleri kişilere ulaştıracaklarını söyledi.

Şenay, "Vefa Sosyal Destek Grubu" olarak koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evinden çıkması kısıtlanan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zekat ve fitreleri vermesi konusunda hizmet vereceklerini söyledi.

"Vefa Sosyal Destek Gurubu" nun toplamda 110 görevlisi ile vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Kaymakam Şenay, "Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın haberdar etmeleri halinde kurumumuz veya iletişim merkezlerimizde bulunan görevliler tarafından fitre ve zekat sahibi olan vatandaşların fitre ve zekatlarının istedikleri kişi veya kuruma teslimatı yapılacaktır." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in vefa birimini ziyaret etti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 200 kişiye hizmet ulaştırıldığını açıkladı.

Özdemir, Havza Belediye binasında bulunan ve buradan faaliyetlerini yürüten Havza Vefa Sosyal Destek Birimini ziyaret ederek çalışmalar hakkında birim koordinatörü Fatih Bıyık'tan bilgiler aldı.

Bıyık, Vefa Biriminin 7 gün 24 saat esası ile 188 personel ve 8 ekip ile çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19 ile mücadelede Havza'daki bütün kurumların seferber olduğunu belirtti.